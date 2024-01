Há um significado escondido no ato de descascar uma laranja para alguém. Pelo menos, assim o dita a “Teoria da Casca de Laranja”, tendência que amontoou mais de 47 milhões de visualizações no TikTok. A lógica deste teste ao relacionamento é simples: pedimos ao nosso par romântico para nos descascar uma laranja e, consoante a reação, avaliamos a predisposição que tem para nos apoiar noutras esferas da vida. Um “sim” é bom sinal; um “não” convida a refletir sobre a dedicação ao relacionamento.

Se a teoria parece redutora, é porque o é. Nem tudo é preto ou branco: há zonas cinzentas nos entretantos, muitas vezes ditadas pelas circunstâncias do pedido. “Não é uma bandeira vermelha se o seu parceiro não descascar a laranja”, explicou ao CNBC a especialista em relacionamentos Rachel DeAlto. “No entanto, se consistentemente falham em fazer pequenos atos que mostrem consideração, ou respondem negativamente aos seus pedidos de ajuda, isso pode indicar questões mais amplas para considerar.”

Mas os atos de serviço não devem ser subestimados: refletem a capacidade de dedicar tempo e atenção a questões que nos são externas. São um pequeno passo no caminho para se ser melhor pessoa — ainda que o conceito não tenha definição exata. Há uma série de hábitos simples que são recomendados pelos especialistas e que podem ajudar a começar o novo ano com o coração ao alto. Conheça as 11 sugestões na lista do Observador.

