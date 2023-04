Tudo começou com uma conversa às cegas. Há vários anos que o psicólogo Gonçalo Neves trabalha online com a diáspora. Um dia, preparava-se para começar mais uma consulta por videochamada quando o paciente, que vivia fora de Portugal, rejeitou ligar a câmara. Argumentou que não se sentia confortável em mostrar a sua imagem e a recusa foi aceite.

“Se isto serviu para aquela pessoa com quem trabalhaste, porque é que não servirá para outras?” foi a questão que Filipa Neves, também psicóloga, colocou quando o marido lhe contou o sucedido. E assim nasceu a ideia da BlindTalk, uma plataforma que pretende facilitar o acesso a consultas de psicologia e terapia ao permitir que as primeiras sessões sejam anónimas.

Começou a ser construída em 2019 e ficou disponível em setembro do ano seguinte, estava já o mundo a lidar com a Covid-19. “Ao contrário do que se podia esperar”, o facto de a primeira versão da plataforma ter sido lançada em pandemia “foi mau para nós porque apareceram muitas ofertas online que não são de profissionais, que não são de pessoas habilitadas a trabalhar em saúde mental”, explica Gonçalo. Para o psicólogo, com formação em psicoterapia relacional e terapia de casal, é “grave e perigoso” que muitas pessoas que tiraram “um curso de um fim de semana” pensem que podem “mexer na vida” dos outros.

