As primeiras quatro horas de debate orçamental foram feitas de recuos no tempo até ao PSD de outro líder, o de Pedro Passos Coelho. O antigo primeiro-ministro não é uma presença inusitada nas intervenções socialistas dos últimos oito anos, mas neste debate do Orçamento na generalidade foi uma referência permanente para as comparações que António Costa trazia para atirar à direita. No sentido oposto, a oposição à direita aproveitava o ex-ministro Pedro Nuno Santos e as suas opiniões recentes na Sic-Notícias para tentar atingir os socialistas.

A Saúde e a Habitação voltaram a ser os temas mais focados pela oposição, numa altura delicada para o Governo que está em negociações com os médicos — e Costa foi reservado nos comentários sobre o processo negocial, repetindo apenas os números que trazia alinhados para responder às críticas de falta de investimento no SNS que choviam da oposição. Acabou por ser pouco pressionado num dos temas do momento, a privatização da TAP, com as declarações que o Presidente da República fez enquanto decorria o debate a marcarem mais do que o que se disse lá dentro: Costa adiantou quase nada sobre o que pretende fazer.

A aprovação, que acontecerá esta terça-feira, está garantida pela maioria socialista, devendo contar ainda com a abstenção de PAN e Livre. Aos dois Costa não prometeu muito para a especialidade e o mais que cedeu — por agora — a Inês Sousa Real foi no alargamento da biodiversidade na sua própria casa.

