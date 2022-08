Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O aparente alinhamento Belém/São Bento tem vindo a exasperar a oposição e esta semana o Presidente da República deitou mais uma acha para essa fogueira ao deixar a sua família política (o PSD) sozinha na condenação do despacho do primeiro-ministro que veio fazer depender de visto prévio os pagamentos do Estado à elétrica Endesa. Na noite antes dessas declarações de apoio ao Governo feitas por Marcelo, o Presidente foi visto a jantar em Alfama com o primeiro-ministro, com sardinhas como ementa, mas também um país agitado com o aumento dos preços.

Na imagem a que o Observador teve acesso é possível ver Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa à mesa, no restaurante Pateo 13, que fica em Alfama. O jantar aconteceu depois da audiência semanal que os dois tiveram e que, nesta semana, aconteceu na quarta-feira ao final do dia.

