“Acalentamos a dissidência que permite o debate. Recusamos lógicas de verticalização da estrutura. Não nos furtamos ao debate interno.” As palavras são da bloquista Ana Sofia Ligeiro e foram atiradas a partir do púlpito da última convenção do Bloco de Esquerda, em 2021, quando a sucessão de Catarina Martins ainda era uma miragem e a maioria absoluta do PS outra. Não foi só isso que mudou entretanto: Ligeiro, tal como outros membros da tendência Convergência, crítica da atual direção, desvincularam-se e deixaram de representar o grupo nos órgãos do partido — e os críticos que ficaram admitem as divisões internas, mas culpam a direção por “anos de ostracização” e por deixarem “esmorecer a militância”.

A mudança das regras da convenção ditou que desta vez só uma moção tivesse condições para se opor à de Mariana Mortágua: se antes só era preciso recolher 20 assinaturas para apresentar uma candidatura, o que levou a que na convenção de 2021 os críticos da direção se distribuíssem por quatro moções, agora o critério aperta e a exigência sobe para quase 194. Mas isso não se traduziu num acordo entre os críticos da gestão de Catarina Martins, que parecem ter-se dividido.

Desde logo, dois dos três nomes associados à Convergência — o movimento maior por trás da moção dos críticos, a moção E — que tinham assento na direção do Bloco, a Comissão Política, desvincularam-se. Ana Sofia Ligeiro e Bruno Candeias eram duas das figuras mais conhecidas desta corrente interna — a primeira ficava mesmo, há dois anos, com o papel de porta-voz da moção — e deixaram assim o histórico Mário Tomé como único representante desta tendência na Comissão Política.

