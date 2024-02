Cada vez mais pessoas à espera de vaga, falta de camas e unidades subfinanciadas e com grandes dificuldades financeiras. É este o retrato atual da Rede Nacional de Cuidados Continuados (composta por entidades públicas e privadas com ou sem fins lucrativos) que o Governo diz querer reforçar com mais 5500 camas até ao próximo ano — uma meta que a Associação Nacional de Cuidados Continuados considera inalcançável.

A rede nacional de cuidados continuados, composta por quase 10 mil camas, é uma espécie de retaguarda dos hospitais, para onde são — ou deveriam ser — encaminhados os utentes que precisem de recuperar a autonomia ou que precisem de cuidados de forma contínua. “São uma espécie de hospital de segunda linha. Quando um determinado hospital decide que alguém já não necessita de estar nesse meio, esse doente é transferido para os cuidados continuados, tendo a vista a reabilitação”, explica ao Observador o presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados. No entanto, José Bourdain critica a falta de capacidade da rede para responder a todos os pedidos. “A resposta é insuficiente face às necessidades do país. Há uma lista de espera enorme”, sublinha.

Utentes a aguardar vaga na Rede aumentaram quase 40% em dois anos

