Em 2022, os dois monumentos juntos receberam mais de 1 milhão de visitantes. O Mosteiro dos Jerónimos encontra-se no topo dos mais visitados em Portugal, com 870.321 entradas registados no ano passado, e a Torre de Belém, também na capital, somou 377.780 visitantes no mesmo período. Além de verdadeiros símbolos patrimoniais portugueses, ambos monumentos são estruturas arquitetónicas com mais de 500 anos de existência e, também por isso, sujeitos às adversidades que a passagem do tempo acarreta. Uma investigação científica inédita, que resulta num estudo apresentado esta segunda-feira, revela conclusões sobre o efeito das alterações climáticas nos dois monumentos, bem como possíveis formas de mitigação desse impacto. O estudo, coordenado pela arquiteta norte-americana Barbara Judy, decorre em parceria com a embaixada dos EUA em Lisboa, ao abrigo do programa Embassy Science Fellow e é um altera para o presente e futuro destes monumentos, mas também um princípio de diagnóstico para o restante património histórico português.

Em entrevista ao Observador, a diretora e responsável pela gestão dos dois monumentos, Dalila Rodrigues, explica a importância do estudo, que propõe formas de mitigação para o futuro. Tendo em contas os danos causados nos últimos anos, devido às cheias e tempestades, o ónus deste relatório está na forma de conservação dos edifícios, cuja condição deve ser exímia e, assim, garantir a melhor experiência possível por parte de quem visita. Ainda que até ao momento, não se verifique nenhuma perda patrimonial significativa decorrente dos efeitos das alterações climáticas, era “urgente conhecer os riscos, identificar as vulnerabilidades e adotar medidas de mitigação”, diz Dalila Rodrigues.

Entre os eventuais passos a dar num futuro próximo, contra os efeitos das chuvas intensas, da agitação marítima e da subidas do nível das águas conta-se a construção de uma barreira em volta da Torre de Belém, o condicionamento das visitas (também para proteção dos funcionários), a mudança do piso em volta do Mosteiro (que é de alcatrão) e a construção de uma linha de árvores perto do mesmo — além de melhiorias no escoamento das águas para evitar inundações.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.