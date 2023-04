É no centro de uma Rua da Prata em obras e temporariamente cortada ao trânsito que se encontra a sede da Startup Lisboa, a incubadora que é ‘casa’ para empreendedores como Carolina Amorim. A engenheira biomédica de 30 anos criou, em 2018, uma empresa que tem como objetivo ajudar a reduzir o stress e a ansiedade, além de aumentar o bem-estar emocional em ambiente de trabalho.

Foi na faculdade que Carolina Amorim reforçou o seu interesse pela identificação de patologias. “Como é que conseguimos prevenir doenças? É que depois de as termos é muito mais difícil tratá-las”. Foi a partir daí que começou a “olhar muito” para os sinais fisiológicos do ser humano como, por exemplo, o ritmo cardíaco, com o propósito de promover a redução do burnout e da ansiedade.

Durante a pandemia, dois anos após criar a startup que recebeu o nome de EmotAI, a engenheira biomédica teve um burnout. A fita desenvolvida pela tecnológica — para por em redor da cabeça e que contém sensores biométricos para monitorizar as emoções e o estado mental dos indivíduos (através dos registos de um eletroencefalograma e de um eletrocardiograma) — ajudou Carolina. “Faço terapia, que recomendo a toda a gente; faço exercício físico, que não estava a fazer durante a Covid-19 e acho que isso foi das coisas que me afetou mais; e utilizo a banda”, explica, acreditando que não se encontra em risco de voltar a ter um burnout.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.