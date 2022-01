De empregado de mesa a agente com a casa de Al Capone pelo meio: Mino, o homem nos cuidados intensivos quando ia decidir o mercado

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Se tivesse de adivinhar o trabalho de Mino Raiola pela sua aparência e pela sua roupa, diria que era um empregado de mesa numa pizzaria em dia de folga. Na verdade, cresceu a trabalhar no restaurante da sua família e o seu serviço continua impecável. Desde o momento em que nos encontrámos no terraço por baixo do apartamento dos seus pais, numa avenida monótona da cidade neerlandesa de Haarlem, tenta antecipar todas as minhas necessidades. Onde me gostaria exatamente de sentar, se me podia dar uma bebida energética, se estou com muito calor de casaco”. Era assim que Simon Kuper assinava um perfil no Financial Times sobre o todo poderoso agente em 2016, era a partir dessa descrição que David Walsh se assumia um fã do empresário logo no primeiro parágrafo de um trabalho para o The Times em 2017.

Fora como dentro do mundo do futebol, ideia puxa ideia e milhares de palavras em diferentes publicações foram-se multiplicando por centenas de milhares de frases sobre uma das figuras com maior peso mas ao mesmo tempo menos conhecidas do público em geral – até por ser uma espécie de anti-agente a dominar o mundo dos agentes, com uma forma de ser, de estar e até de vestir muito próprias que contam em parte como cresceu o empresário com 30 anos de carreira iniciada por acaso. Era dele, sobretudo dele, que se iria falar nos próximos meses. Era sobretudo por ele, que passariam as decisões nos próximos meses. No entanto, e para já, foi notícia pelos piores motivos depois de ter dado entrado na semana passada na unidade de cuidados intensivos de um hospital em Milão após sofrer complicações na sequência de uma operação. Quando recuperar, será a máquina que ajuda a decifrar respostas para as perguntas que todos têm.

Questão 1: para onde vai Erling Haaland, a versão mais robusta de avançado para uma década que compete com Kylian Mbappé pelos principais holofotes da era pós Ronaldo e Messi? É perguntar a quem gere a sua carreira, Mino Raiola. Questão 2: para onde vai Paul Pogba, um dos free agents mais apetecíveis a partir de 1 de janeiro para ser apresentado no verão de 2022? É perguntar a quem gere a sua carreira, Mino Raiola. Questão 3: para onde vai De Ligt, central que parece ter chegado a um fim de linha na Juventus mesmo que a Juventus considere que está apenas no início do seu trajeto em Turim? É perguntar a quem gere a sua carreira, Mino Raiola. Sempre o transalpino pelo meio, com declarações públicas que “apimentam” os verdadeiros folhetins que também gosta de alimentar para chegar no final ao resultado pretendido. No futebol como nos tempos de pizzaria, o segredo está na massa mas os ingredientes fazem toda a diferença.