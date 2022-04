Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Era um dos agentes mais queridos entre alguns dos melhores jogadores mundiais, era também um dos agentes que mais choques tinha com alguns dos melhores treinadores mundiais. Tudo pela maneira de ser. De trabalhar. De encarar as relações com quem representava. Foi assim que Mino Raiola, nascido em Itála mas criado nos Países Baixos e com dupla nacionalidade, foi ganhando nome, foi assim que se tornou num maiores empresários e mais influentes dos últimos 20 anos. Morreu esta quinta-feira, aos 54 anos.

Depois de ter sido operado de urgência no hospital San Raffaele, em Milão, a 12 de janeiro, e apesar de ter vindo explicar através das redes sociais de que se tratava de uma intervenção já programada e “planeada”, a situação do agente foi-se agravando, tendo sofrido problemas pulmonares que levaram a que fosse depois transferido para a unidade de cuidados intensivos. Algumas publicações adiantaram também que tinha contraído Covid-19, algo que nunca chegou a ser confirmado. Acabou por não resistir, após ter sido referido na última atualização de que estava “um pouco melhor, dadas as circunstâncias”.

Nasceu em Itália, mudou-se com apenas um ano para os Países Baixos, ainda arriscou uma carreira como jogador na formação no modesto Haarlem, começou a entrar no mundo das negociações de jogadores pouco depois dos 20 anos. Três décadas depois, Mino Raiola era uma figura com tanto de excêntrica como de incontornável no futebol, mesmo com um estilo e uma forma de ser que são a antítese do típico empresário. E é isso também que lhe valeu a ligação a alguns dos maiores nomes da atualidade, que o abordam antes de serem abordados. Muitos deles, mais do que jogadores, eram amigos.