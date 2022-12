Depois de ter os alertas no nível máximo, agora um recuo: a Sérvia enviou na segunda-feira as suas tropas para junto da fronteira com o Kosovo, tendo nas últimas horas o Presidente Aleksandar Vucic ordenado a diminuição do nível de alerta. O conflito começou no século passado, mas assume novos contornos numa altura em que a invasão russa à Ucrânia está longe de terminar — o que pode, aliás, influenciar o futuro do conflito entre a Sérvia e o Kosovo.

O reforço de tropas de segunda-feira, e que durante dias estiveram em “pleno estado de prontidão para combate”, aconteceu depois dos diversos bloqueios das estradas na região norte do Kosovo feitos pela comunidade sérvia que vive no país formado na sequência da divisão da Jugoslávia.

