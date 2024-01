Era um caso antigo e foi arquivado a 8 de novembro de 2023. Estavam causa 12 procedimentos de contratação pública do escritório Linklaters, do qual Pedro Siza Vieira (futuro ministro da Economia de António Costa) era um dos sócios, e um custo total de cerca de 820 mil euros para a Câmara de Lisboa em ajustes diretos contratualizados entre 2013 e 2016.

Apesar de os eventuais suspeitos dos alegados crimes de participação económica em negócio e de prevaricação, crimes que deram origem à abertura do inquérito em 2018, serem Fernando Medina (como presidente da Câmara de Lisboa a partir de 2015), Graça Fonseca (vereadora que assinou uma parte dos contratos com a Linklaters) e Duarte Cordeiro (vice-presidente da Câmara de Lisboa que também está relacionado com a contratação pública da Linklaters), certo é que a investigação também envolvia António Costa enquanto presidente da Câmara de Lisboa entre agosto de 2007 e abril de 2015.

