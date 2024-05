Do "paracetamol" à "dependência do Estado". O contra-ataque da ministra à ex-provedora e as dúvidas que ficaram

Depois de uma semana em que foi visada pelas declarações que fez à RTP a justificar a exoneração da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da sua equipa, a ministra da Segurança Social foi ao parlamento em modo de contra-ataque e deixou a frase: “A provedora encontrou um cancro financeiro, mas tratou com paracetamol”.

Rosário Palma Ramalho procurou desmontar os argumento de Ana Jorge sobre as medidas que estavam a ser adotadas para contrariar a situação financeira delicada da instituição, pondo em causa a sua eficácia e até responsabilizando o trabalho feito pelo agravamento dos défices e prejuízos.

Para a ministra da Segurança Social, a gestão da Santa Casa falhou em toda a linha e deixou a Santa Casa pior do que a encontrou. Não conseguiu recuperar receitas, aumentou custos, não apresentou um plano de reestruturação consistente, e só conseguiu um resultado positivo com a “bengala” dos financiamentos do Estado. E guardou para o fim o grande anúncio de quem será o novo provedor, Paulo Alexandre Sousa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas no meio dos ataques e contra-ataques, as explicações de Rosário Palma Carvalho deixaram algumas dúvidas.

Quando questionada sobre as declarações à RTP nas quais acusava a mesa de ter tomado decisões em benefício próprio argumentou que a frase estava fora de contexto. Sobre a pergunta relativa aos despedimentos previstos na Santa Casa que terá feito a Ana Jorge — Rosário Ramalho negou ter defendido despedimentos coletivos (mas não ter colocado a pergunta) e remeteu essa questão para a gestão da instituição.

Estes foram alguns dos temas que ficaram em aberto mas também houve outros ao longo de quatro dias (em duas semanas) de audições sobre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Uma antecâmara de uma eventual comissão de inquérito parlamentar? É o que querem alguns partidos. O Bloco de Esquerda juntou-se às intenções lançadas pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, mas cuja viabilização depende do PSD, uma vez que não se espera que os socialistas votem a favor.

Situação financeira da Santa Casa agravou-se (após a gestão de Ana Jorge, diz ministra)

Foi logo na sua intervenção inicial que Rosário Ramalho disparou uma série de dados negativos sobre os resultados da gestão de Ana Jorge.

Não foi implementado plano estratégico de recuperação. A única medida comunicada foi a eliminação de suplementos de 40 dirigentes no valor de um milhão de euros, mas o efeito positivo foi anulado pelo acordo de empresa e por um aumento de custos de 147 milhões para 151 milhões em 2023 e o plano pana 162 milhões. Os custos subiram 11 milhões de 2023 para cá. O acordo de empresa vai agravar estes custos, citando dois acordos com o pessoal de enfermagem e os médicos, que preveem um aumento de 20% — 10% em 2024 e 10% em 2025, o que “compromete a SCML com encargos futuros” que a mesa não terá indicado.

Para enfrentar o problema internacionalização da Santa Casa, a provedora decidiu suspender as operações no Brasil e liquidar empresas, mas essa decisão foi executada sem plano de desinvestimento que pudesse mitigar as contingências. Passou-se de perdas de 50 milhões de euros para um valor estimado de 80 milhões, devido a contingências identificadas pela própria instituição em 30 milhões de euros. Números que estão alinhados com a narrativa defendida pelos ex-administradores da Santa Casa Global afastados por decisão da mesa agora exonerada.

A ministra acusa Ana Jorge de ter suspendido, inexplicavelmente, a venda da sociedade gestora do hospital da Cruz Vermelha, o que custou 29 milhões de euros à Santa Casa. E diz que a instituição que tem 55% da sociedade gestora transferiu responsabilidades para a Parpública de três milhões de euros — o conselho de auditoria da Santa Casa diz o contrário no seu parecer às contas de 2023. O processo de venda foi entretanto retomado, mas o saldo negativo para a Santa Casa é de 33 milhões de euros. Em explicações avançadas ao Observador já depois da publicação desta artigo, fonte oficial do Ministério do Trabalho e Segurança Social indica que 30 milhões de euros é relativo ao dinheiro e garantias já pagas pela Santa Casa à sociedade gestora do hospital, e que começaram ainda com Edmundo Martinho, e que os três milhões de euros se reportam ao investimento que cabe à SCML até ao final do ano (2023).

A ministra estranha que o plano de atividade e orçamento para 2024 preveja um acréscimo de 12% das receitas para 214 milhões. “Não percebo o racional [dessa projeção] face à tendência de descida no primeiro trimestre”, com as receitas a caírem 10% no primeiro trimestre.