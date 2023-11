Em 1987, Luis Rojas Marcos colocou no terreno o Help, o primeiro serviço médico móvel de saúde mental nos Estados Unidos para doentes a viver nas ruas de Nova Iorque, depois do encerramento de hospitais psiquiátricos. O projeto multiplicou-se pelo país e tornou-se um modelo fora dele. Nova Iorque, cidade que é quase um país com cerca de 8,5 milhões de habitantes, tem hoje 24 unidades móveis que atendem cerca de 12.800 doentes todos os anos.

O psiquiatra americano, nascido em Espanha e a viver em Nova Iorque desde 1968, estudou os efeitos da barreira da língua em imigrantes com problemas mentais que tinham dificuldade em expressar-se em inglês. A investigação conduziu à promulgação de uma lei que obriga a que todos os hospitais daquela cidade tenham tradutores para facilitar a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde.

Luis Rojas Marcos foi comissário de saúde mental de Nova Iorque e esteve à frente do apoio psicológico no 11 de Setembro. É professor da Universidade de Nova Iorque, colabora com várias instituições dedicadas a questões de saúde pública, já assinou dezenas de artigos científicos e é autor de alguns livros. O mais recente, Estar Bem Aqui e Agora (ed. Harper Collins) foi recentemente lançado em Portugal.

Em 1981, foi nomeado diretor dos serviços psiquiátricos de 11 hospitais de Nova Iorque. Pouco depois, criou o Projeto Help, o primeiro serviço médico móvel para doentes mentais a viver na rua. Como funciona?

O Projeto Help, criado em 1987, foi o primeiro serviço médico móvel nos EUA para tratar e hospitalizar pessoas sem abrigo com doença mental grave. Psiquiatras, enfermeiros e assistentes sociais integram essas unidades móveis e o efeito multiplicador do projeto tem sido espetacular. Hoje, outras cidades americanas e de outros países contam com equipas móveis de saúde mental especializadas em crises.

Quais países?

O projeto captou a atenção de meios de comunicação social, como o The New York Times, e de uma televisão do Japão. Tornou-se um modelo no Japão, por exemplo. E em Espanha, também há unidades móveis com psiquiatras e outros médicos que cuidam de sem-abrigo com doenças mentais.

