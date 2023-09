O verão está a chegar ao fim e com ele termina a temporada dos festivais de música. Para trás ficam as elevadas faturas pagas pelos municípios, mesmo em eventos que estão lotados e em que os festivaleiros chegam a pagar centenas de euros pelos bilhetes ou passes. Só em 2023 e em apenas seis autarquias os apoios dados a promotoras de festivais ou de concertos de artistas internacionais ultrapassaram os 3,4 milhões de euros. Os executivos justificam os apoios com retorno financeiro (nem sempre comprovado) e as oposições queixam-se de falta de transparência nessas ajudas.

O Observador analisou as autarquias onde se realizaram os principais festivais em 2023 (Lisboa, Porto, Gaia Oeiras, Paredes de Coura e Odemira) ou concertos de grandes dimensões (Coimbra) e constatou que o apoio assume várias formas: comparticipações financeiras, apoio logístico ao evento e, muitas vezes, a isenção de taxas municipais. A acompanhar essas ajudas existem contrapartidas exigidas pelos municípios que vão desde bilhetes para distribuir por funcionários e eleitos, créditos ao apoio do município nos materiais de divulgação e a disponibilização de espaços de promoção à autarquia e região nos recintos dos eventos.

Os gastos levam muitas vezes a críticas acesas da oposição que condena a falta de critério na atribuição de apoios, que acusam, por exemplo, de beneficiar as empresas maiores e de deixar as entidades locais à mercê de taxas municipais. As câmaras defendem-se, quase sempre, com o retorno que os grandes eventos trazem à economia das respetivas cidades, com a taxa de ocupação de restaurantes e hotéis a aumentar nas datas em que fãs nacionais e internacionais rumam aos concertos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.