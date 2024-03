Jornada Mundial da Juventude custou 65 milhões de euros. Tribunal de Contas critica falta de planeamento e recurso ao ajuste direto

De entre os mais de 65,1 milhões de euros gastos na JMJ 2023 (um valor que tem em conta os contratos identificados pelo TdC), a maior parte (34,6 milhões, ou 53%) dizem respeito a empreitadas, enquanto as aquisições de serviços totalizaram outros 19,8 milhões de euros (30% do total). O restante diz respeito a locação e aquisição de bens. Segundo o TdC, o município de Lisboa reportou o maior número de contratos, mas foi o governo (através da Presidência do Conselho de Ministros) a gastar mais. Dos 432 contratos analisados pelo tribunal, cerca de 70 “consubstanciam investimentos, permitindo utilizações futuras para outras finalidades”, refere a juíza Sofia David, relatora do relatório, num valor próximo dos 34 milhões de euros. Ou seja, cerca de metade do valor gasto na JMJ representa um investimento que não se esgota com o fim do evento.

O contrato de valor mais elevado é da adaptação do Parque Norte do complexo logístico da Bobadela, uma obra adjudicada pela Infraestruturas de Portugal, e que custou praticamente 8,2 milhões de euros. Segue-se a reabilitação do aterro sanitário de Beirolas (que custou 7 milhões de euros), o fornecimento de áudio, vídeo e iluminação para o Parque Tejo (6 milhões), a preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela (4,3 milhões), a organização de host broadcasting, ou seja, os serviços de transmissão mundial do evento assegurados pela RTP (3,7 milhões), a construção da ponte pedonal sobre o Rio Trancão (3,2 milhões) e a construção do Altar-Palco (3 milhões).

Equipa de Sá Fernandes em funções até final de 2024 custa 35 mil euros/mês

Quanto ao Altar-Palco, a empreitada mais polémica das JMJ, o TdC confirma que o custo final foi de 2 milhões e 959 mil euros, o que representa uma decréscimo de 30% face aos 4,2 milhões de euros inicialmente adjudicados. Recorde-se que a alteração da estrutura, de modo a diminuir o custo do altar, foi decidida depois de o Observador ter revelado o custo do contrato celebrado entre a SRU e a Mota Engil.

O relatório do TdC revela também quais os custos da erário público com as remunerações dos membros do Grupo de Projeto da Jornada Mundial da Juventude. Em 19 meses, entre julho de 2021 e maio de 2023, foram gastos 679 mil euros em vencimentos com a equipa liderada pelo arquiteto José Sá Fernandes (ex-vereador do Ambiente da Câmara de Lisboa). No entanto, os juízes do TdC admitem que esse valor possa vir a duplicar, uma vez que o referido grupo de projeto estará em funções de 31 de dezembro de 2024. Sendo assim, a equipa de coordenação da JMJ vai acabar por custar mais de 1,3 milhões de euros (cerca de 35 mil euros por mês).