A Câmara Municipal de Oeiras recebeu — como contrapartida de isenções de taxas e de uma comparticipação financeira de 349 mil euros — 3.600 bilhetes para o festival NOS Alive. Pelo menos uma centena desses bilhetes, confirmou a autarquia ao Observador, foram oferecidos aos vereadores e deputados municipais, que tiveram direito a “dois por pessoa“. A oposição (em particular a Iniciativa Liberal e a coligação Evoluir Oeiras) denunciou que pode estar em causa um conflito de interesses, já que os mesmos eleitos que votaram o apoio e a isenção de taxas à promotora do evento (a Everything is New) fizeram-no sabendo que iam receber os bilhetes para o próprio festival NOS Alive.

A deputada municipal da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão — que teve um confronto com a coligação que apoia o presidente Isaltino Morais na Assembleia Municipal sobre o assunto — e a vereadora da coligação Inovar Oeiras, Carla Castelo, garantem ao Observador que não foram abordadas sobre a oferta de bilhetes. Nem queriam, segundo explicam. No ano anterior (em 2022), tinham sido sondadas, recusaram e, desde então, têm questionado a ética por detrás desta oferta aos eleitos do município.

O Festival NOS Alive decorre de 6 a 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés, que fica no município de Oeiras — que tem neste o seu festival-cartaz. Após a polémica distribuição de bilhetes — que também se repetiu nos casos dos concertos como The Weeknd, Maroon 5, Def Leppard e Harry Styles — o Observador questionou a autarquia, que garante que “distribuiu os bilhetes que lhe foram atribuídos pelos promotores do NOS Alive e do Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley através de um sorteio interno criado para o efeito”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.