Drozdovychi, a aldeia onde os homens pegaram em caçadeiras e as mulheres rezam pelos soldados

“Banderistas” contra “sabotadores”

“Ven aquí a mi coche”, pede, enquanto abre a porta. Ali, no lugar do pendura, está uma caçadeira atravessada. Nos lugares de trás, outras duas. Na bagageira, há mais, conta Yuri. “Nem sequer são armas militares”, explica, já que se tratam das armas que os homens de Drozdyvichi usam habitualmente para ir à caça. “Estão todas legais.”

Apesar do aparato de segurança, este engenheiro desvaloriza a gravidade da situação nesta aldeia ucraniana que fica a menos de 70 quilómetros de Przemyśl, a principal cidade polaca do outro lado da fronteira, para onde ainda não partiu uma única pessoa de Drozdovychi. “Isto aqui é muito tranquilo. Dizem que vão atacar-nos, mas aqui acho pouco provável, temos mais de lidar com as parvoíces de alguns locais do que com os russos”, garante. “E também não acredito que vão para Lviv — é terra de Banderas”, acrescenta, entre risos.

A referência a Stepan Bandera tem potencial polémico. Bandera foi o comandante das UPA, as milícias da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, grupo de independentistas que colaboraram com a Alemanha Nazi no início da II Guerra, tendo contribuído para a morte de milhares de judeus em território ucraniano. A figura de Bandera, contudo, continua a ser tida como um herói no Ocidente da Ucrânia — uma sondagem do Centro de Iniciativas Democráticas estima que, aqui, 80% nutrem sentimentos positivos por ele —, pelo seu papel na luta pela independência da Ucrânia e no combate aos soviéticos, tendo mais tarde entrado em conflito também com os alemães.