Aos 12 anos, a contragosto, obrigado pelo pai, já trabalhava na Fábrica de Loiça de Sacavém, terra onde nasceu a 16 de fevereiro de 1935. Em idade de brincadeiras e sonhos, o convívio diário com pintores, escultores e operários fabris surtiria um efeito claro em Eduardo Gageiro: levá-lo a decidir ser fotojornalista.

Quando publicou a primeira fotografia no Diário de Notícias, com honras de primeira página, graças a uma máquina de plástico do irmão, um jovem Gageiro estava longe de imaginar a relevância que o seu olhar teria no registo da história e histórias do país. Queria ser fotojornalista para denunciar as injustiças do mundo, numa época em que o regime do Estado Novo preferia que fotografasse mais paisagem e menos humanidade. “De nenhuma maneira sou revolucionário nem filiado a nenhum partido, mas achei necessário mostrar o que era o Portugal real. O mundo é tão difícil”, reflete hoje, aos 88 anos.

Ao longo de décadas, Eduardo Gageiro revelou o Portugal de Salazar, esteve na linha da frente do 25 de Abril, captou o atentado nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, retratou a emigração portuguesa, a repressão polícia, o trabalho nas fábricas, no campo, na construção civil. Chegou a ser preso pela PIDE à conta da fotografia de uma mulher da Nazaré, que vestida de negro mostrava a dureza da vida portuguesa. É que aos olhos do regime, a fotografia, que chegou à capa da revista O Século Ilustrado, em 1962, dava “uma má imagem” de Portugal.

