"Ela disse que o filho não seria um mártir. Agora dança no palco com ele": a coreografia do desespero em "Contado pela minha mãe"

“Contado pela minha mãe” faz parte de uma trilogia. Qual é o foco?

Este é o segundo capítulo de uma trilogia sobre o amor. São histórias de familiares, amantes ou parceiros que foram separados ou mortos debaixo da pressão religiosa ou política. Olhamos para famílias e mães e para pequenas vitórias — que considero grandes vitórias, mas das quais ninguém fala porque estão escondidas nas vielas e nas casas de Beirute [capital do Líbano]. Olhamos para o sacrifício dessas mães e para a sua proteção. Trabalhamos com as histórias de amor e herança em paralelo com a realidade da sociedade contemporânea.

Neste espetáculo tem duas mulheres. Uma delas representa a sua tia. É uma forma de homenagem?

É a minha forma de a honrar, mas mais importante ainda é dar ênfase à narrativa. Histórias como esta continuam a acontecer, é uma tragédia. Quando a minha tia morreu ainda estava à procura do filho, Hassan, na Síria. Passou os últimos cinco anos da vida à procura, a fazer todos os possíveis para saber o que tinha acontecido. Ele não estava envolvido em política, era apenas um tipo decente que adorava dançar e cantar com a mãe em casa e em encontros com amigos. Para mim, a performance sobre esta mãe que recusou aceitar que o filho talvez tivesse morrido é muito poderosa. Disseram-lhe isso, mas ela não aceitou. Pediu que lhe entregassem o corpo para poder cantar para ele, para acreditar que ele já não estava cá. Esta é a história de milhões de mães que vivem realidades semelhantes. Ao mesmo tempo, temos a vitória de Leila, que protagoniza a história paralela. Leila é prima da minha tia e do meu pai. Está em palco com o filho. Protegeu-o porque ele estava a ir longe demais. E foi. Foi para a Síria treinar para combater. Ela fez frente ao partido político mais poderoso do Líbano, expulsou-os de casa dela, disse que o filho não seria um mártir. E agora dança no palco com ele. A ideia foi trazer uma história de guerra para um cenário completamente diferente, o da dança. No processo de criação, a Leila teve de fazer uma transição na cabeça dela, teve de passar noites a imaginar o filho a voltar como um cadáver para agora tê-lo em cena e dançar com ele. Esta é a vitória desta mãe e o poder da performance. Este miúdo tinha 15 anos quando foi lutar. Agora tem 19, estivemos dois anos no processo de criação.

Eles nunca tinham dançado antes?

Com a Leila já tinha trabalhado num projeto chamado “Leila’s death (A morte de Leila)”. O trabalho principal dela é ser [uma espécie de] carpideira. Quando alguém morre contratam a Leila para cantar para essa pessoa, para cantar sobre memórias e fazer as pessoas chorar. Faz uma pesquisa sobre a pessoa que partiu para poder cantar sobre ela e para ela. Em 2015 fizemos um trabalho sobre essa carreira. Já o Abbas, foi a primeira vez que viu uma performance sequer e a primeira vez em palco, e logo com a mãe. Foi um processo muito ternurento.