Esta quarta, quinta, sábado e domingo (dias 17, 18, 20 e 21 de maio), uma massa humana vai a Coimbra para ver os Coldplay ao vivo no estádio da cidade. À partida, a maior parte das pessoas que estarão nos concertos da banda inglesa (foram vendidos 220 mil bilhetes) não serão de Coimbra, o que implica que além do bilhete vão pagar gasolina e dormida, além de refeições, para assistiram a banda de rapazes brancos tocarem canções emocionais, sem grandes pirotecnias ou truques de palco (duvida-se, por exemplo, que Chris Martin, o pianista e vocalista da banda, abane o rabo tanto e tão bem como Beyoncé).

Quatro concertos no mesmo sítio é uma raridade – raios, quatro concertos no mesmo país é uma raridade, exceto se estivermos a falar de uma banda gigante como os Rolling Stones. Mas no caso dos Stones compreende-se porque é que cada estádio onde atuam está cheio, mesmo que à hora a que os concertos decorrem por norma as pessoas da mesma geração dos membros da banda já estejam a dormir.

É que se os Stones foram, inicialmente, uma simples imitação branca dos blues americanos, raramente se tornaram pioneiros da conversão do mesmo em rock’n’roll; lideraram uma revolução que foi a invenção do adolescente, uma espécie de pré-adulto que quer quebrar as regras, revoltar-se contra os poderes instituídos e, pelo meio, ter sexo e beber e tomar drogas. A geração a que os Stones pertenciam escolheram-nos como banda-sonora num mundo em que não havia muita escolha: ou se estava do lado do rock’n’roll, ou se estava do lado dos pais. Até hoje, os Stones transportam essa carga mítica, mesmo que há muito se tenham transformado numa empresa corporate que alimenta centenas de famílias e que um concerto seu seja mais uma questão de saúde física (como é que Mick Jagger, com aquela idade, consegue correr tanto) que musical.

