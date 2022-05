Entre o Ocidente e a Rússia, o jogo perigoso de Erdoğan. A ameaça de vetar a adesão de Finlândia e Suécia à NATO é a sério ou bluff?

Porquê esse súbito interesse? Por um lado, há um elemento de relações públicas. “Se Erdoğan conseguisse acabar com a guerra, aumentaria o seu estatuto diplomático. Como líder autocrático que é, necessita disso”, resume o professor Esen. Aaron Stein acrescenta outro ponto: “Os turcos achavam que a guerra ia ser rápida e que a Ucrânia ia cair. Assim, convinha-lhes ser os mediadores, porque teriam mão no processo de paz e poderiam defender os seus interesses no Mar Negro.”

À medida que ficou claro que Kiev não seria tomada e que a guerra estava para durar, Ancara teve de se adaptar. “Continuam a ser oficialmente neutrais, mas estão a tomar passos inesperados, como a aplicação da Convenção de Montreux”, aponta. Em causa está um Tratado de 1936 que prevê que a Turquia possa fechar os estreitos do Bósforo e de Dardanelos a navios militares em caso de conflito, o que impede os russos de reforçar a sua frota de guerra no Mar Negro. Ao mesmo tempo, “estão a agilizar as vendas dos drones Bayraktar [ao exército ucraniano]”, acrescenta Stein. “Sei que estão a colocar a Ucrânia em primeiro lugar na lista de fornecimento e a acelerar a produção, mas a Turquia não assume o crédito disso, sublinha que é um negócio de uma empresa privada com a Ucrânia.” A empresa, porém, pertence ao genro do Presidente Erdoğan.

É uma posição “em cima do muro”, mas com os pés “para o lado da Ucrânia”, considera o investigador. E há várias razões para isso, que vão desde os laços económicos — a Turquia importa grande parte do seu trigo da Ucrânia e é o maior investidor estrangeiro no país — até ligações históricas, como aos tártaros da Crimeia. Bem como a preocupação de garantir que o Mar Negro não se torna no tal “lago russo” para que Erdoğan avisava em 2016 — situação mais próxima de acontecer agora que Moscovo tenta estender a ofensiva em direção a Odessa.