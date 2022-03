Entrevista a Timothy Garton Ash. "Putin tem um plano de um homem só. A Diplomacia russa não queria seguir este rumo"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro, olhar para — e incentivar o mais possível — a “heróica” resistência ucraniana no terreno, complicando uma ocupação da Rússia. Segundo, estar atento à elite russa — que pode saturar-se das consequências nefastas e da pressão económica que a invasão da Ucrânia trará ao país. E, terceiro, a mais longo prazo, contar com a pressão dos próprios russos, finalmente afetados também pelo peso das sanções económicas, para rejeitarem Putin.

É este o guião que o historiador e analista britânico Timothy Garton Ash traça, numa entrevista telefónica concedida ao Observador esta terça-feira, até ao fim de uma guerra em que compara as consequências que o povo russo sofrerá pelas ações de Vladimir Putin às que o povo alemão sofreu com as de Adolf Hitler. Garton Ash, que viveu nos dois lados da Berlim dividida do tempo da Guerra Fria e viajou pelos países da União Soviética, como documentou em jornais e livros premiados, analisa aqui os erros que o Ocidente cometeu por não se ter prevenido mais cedo. E avisa que a solução estará dentro das próprias elites russas — revelando mesmo que, dentro do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, a decisão de invadir a Ucrânia não terá sido bem recebida.

No seu último artigo de opinião, no The Guardian, diz que historicamente o Ocidente subestimou muitas ameaças até ser tarde demais. Acha que Putin podia ter sido parado antes? Há algo que o Ocidente devesse ter percebido antes sobre ele e não percebeu?

Sem dúvida, podíamos tê-lo feito. O momento crucial foi 2014, com a anexação da Crimeia, que foi o início da ação armada, incluindo a primeira invasão russa no leste da Ucrânia. Se nessa altura tivéssemos feito muitas das coisas que estamos a fazer agora, como ajudar a Ucrânia a construir as suas capacidades defensivas, aplicar mais sanções à Rússia e reduzir a nossa independência energética, há uma boa probabilidade de que Putin não tivesse pensado que podia sair impune de uma invasão à Ucrânia em 2022. Em retrospetiva, foi uma grande oportunidade perdida.

E agora, chegados a 2022, qual é o objetivo final de Putin? É a expansão da Rússia e o sonho de um novo império?

Ele claramente quer restaurar tanto quanto possível o império russo e a sua esfera de influência. Acho que o objetivo imediato é recuperar o controlo da Ucrânia e, já agora, da Bielorrússia, para onde se está a encaminhar com uma abordagem agressiva. Se ele não encontrar fortes resistências a isto — e vai encontrá-las –, acho que gostaria de ir mais longe.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para outros países da esfera soviética.

Duvido muito de que vá tomar uma ação direta contra os países bálticos, que seriam o próximo passo. Já fez ciberataques, já está a fazer lá a guerra da informação. Mas acho que vai ter tantas coisas em mãos — porque a Ucrânia claramente não foi derrotada, está a lutar heroicamente e vai tornar o país ingovernável durante uma ocupação russa — que Putin não vai ter a capacidade de ir além disso no futuro mais próximo.