Poucas são as derrotas no historial político de Recep Tayyip Erdoğan. Desde autarca a primeiro-ministro, o atual Presidente da Turquia venceu em praticamente todas as ocasiões. Este domingo, o Chefe de Estado colecionou mais uma vitória. “Estamos à frente nas eleições. A nossa nação e o nosso povo ganhou”, declarou, esta madrugada, na varanda da sede do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, sigla em turco).

Contudo, contrariamente a outras vitórias, esta terá poderá vir associada a um certo amargo de boca. Os resultados oficiais mostram que Recep Tayyip Erdoğan terá obtido 49,49% dos votos, tendo sobrevivido àquele que tinha sido considerado o seu maior desafio político. Mas isso também significa que não terá conseguido ser reeleito já à primeira volta, já que, para isso, necessitava de 50% dos votos.

“Se a decisão da nossa nação mostrar que uma primeira volta é suficiente, não há qualquer problema. No entanto, se a nossa nação decidir proceder a uma segunda volta, também estamos bem”, afirmou Recep Tayyip Erdoğan, mostrando-se confiante de que será reeleito na segunda volta. “Não entremos em desespero.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.