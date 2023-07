Eu Nunca, Preferias ou Ring of Fire?

3 – FELIZMENTE, INFELIZMENTE

Uma das coisas mais irresistíveis no “Felizmente, Infelizmente” é que pode ser jogado em qualquer lugar com o número de pessoas que quisermos sem ter grande preparação. No fundo, é um jogo de improvisação verbal em que cada jogador acrescenta a parte improvisada de uma história que ora começa por Felizmente ou por Infelizmente.

O primeiro jogador começa a história com uma frase que começa com “Felizmente” e diz algo feliz. Por exemplo, “Felizmente, há Fanta no frigorífico”.

O próximo jogador começa por Infelizmente: “Infelizmente, um de nós já a bebeu toda.”

E continua até quererem: “Felizmente, havia outra escondida mais ao fundo.”