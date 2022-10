O padre que teve uma filha com uma antiga catequista, cuja relação começou quando ela era ainda menor, pediu em tribunal uma alteração da responsabilidade parental para poder passar mais tempo com a criança — já depois de ter abandonado o sacerdócio na sequência de um processo canónico de que foi alvo. A mãe da criança porém, contrapôs, requerendo judicialmente uma medida cautelar que iniba as responsabilidades parentais de Heitor Antunes e uma perícia psicológica e psiquiátrica à sua personalidade. Ao mesmo tempo, pondera avançar com uma queixa crime por abuso sexual, mesmo que este já tenha prescrito.

Heitor Antunes foi alvo de um processo canónico quando o Observador noticiou em 2019 — na sequência da grande investigação sobre abusos na Igreja Católica portuguesa — que tinha sido investigado por abuso sexual, e ter tido uma relação com uma mulher que começou quando ela tinha 14 anos. Mas, antes da resolução do processo canónico, abandonou o sacerdócio com autorização do Papa Francisco.

A história entre Heitor Antunes e “Mariana”, como lhe chamamos, começou quando ela tinha apenas 12 anos e ele era o padre da paróquia de Nogueira, em Vila Real. Depois a relação entre ambos desenvolveu-se tinha ela 14 anos, era ainda menor: os encontros entre ambos tornaram-se cada vez mais frequentes e íntimos. Como então o Observador noticiou, ela desconhecia estar a ser vítima de um crime de abuso sexual e sentia-se mesmo “apaixonada”. Apesar de uma interrupção na relação, “Mariana” acabaria por ter uma filha com o padre aos 23 anos. Foi há nove anos.

