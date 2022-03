Fatos italianos, caxemira e o blusão de 14 mil euros: o luxuoso guarda-roupa de Putin, do Kremlin ao "chique siberiano"

Falta acrescentar que as celebridades também dão um empurrão a esta história de uma família de Trivero, comerciantes de lã, que desde o século XIX tem reforçado o seu valor e símbolo de status. Recorda-se do anúncio de Brad Pitt a degustar o seu café D’Longi? Talvez tenha passado despercebida mas a camisola de caxemira que o ator veste no filme tem assinatura Loro Piana — e situa-se nos quatro dígitos. Em abril de 2021, em Nova Iorque, Meghan Markle elegia um fato bordeaux para uma visita a uma escola. Em outubro, a carteira Sesia de Angelina Jolie sobressaía no look da atriz, uma fã absoluta — em dezembro a marca aterrava com a sua coleção de interiores na famosa estância de Aspen, 22 anos depois de ter aberto portas em Madison Avenue. Já um ano antes, firmara uma parceria com uma das mais conhecidas super modelos de sempre. Em 2019, convidada para um festim cheio de celebridades patrocinado pela Loro Piana nas Caraíbas, Karolina Kurkova admitia que nem sabia que também fabricavam roupa para senhora.

Mas fabricam, sim, e nem só de camisolas de caxemira vive a sexta geração ao leme, com Pier Luigi a dividir a liderança do negócio com o irmão Sergio, depois de nos anos 70 terem sucedido ao pai, lançando na década seguinte a divisão de produtos de luxo. Entre exclusiva lã vicuña, caxemira, Pecora Nera, e ainda materiais mais comuns como lã de merino, algodão e poliéster, a raridade das fibras é um dos pontos mais destacados na confeção. Quanto à primeira, uma das mais preciosas no mundo, pode ser encontrada em destinos como Peru, Bolívia e Argentina. Caçada de forma selvagem ao longo de séculos, corria 1994 quando a Loro Piana estabeleceu um acordo com o governo peruano e as comunidades andinas para assegurar a exploração exclusiva desta fibra — em 2008, nascia mesmo a “Reserva dr. Franco Loro Piana”, a primeira reserva privada do Peru, uma área protegida de dois mil hectares. Sobre a caxemira, a marca levou dez anos a convencer os produtores de cabras Hircus a obter fibra a partir das crias, num delicado processo de pentear que ocorre no primeiro ano de vida, e apenas uma vez. A matéria-prima tem de tal forma impacto que em 2019 motivou mesmo um documentário produzido pelo mesmo realizador de “A Marcha dos Pinguins”.

É neste contexto que todos os anos a Loro Piana reconhece e premeia o trabalho de criadores que produziram a melhor fibra de lã e de caxemira, aproveitando vários momentos desportivos como laboratório para inovar ao nível dos materiais e técnicas. Em 2007, conceberam o evento de vela Loro Piana Superyacht Regatta, em Porto Cervo, e desde 2016 são os fornecedores oficiais dos uniformes da equipa europeia na Ryder Cup, somando-se a presença em competições de equitação e golfe.

De resto, se as célebres solas encarnadas estão para a Louboutin e os seus stilletos, na Loro Piana distinguem-se as brancas, com o seu espírito náutico. Eis as Open Walk e Summer Wal, leves, confortáveis e já icónicas. E também uma versão nos pés de Putin, que de visita ao mosteiro de Valaam, com o líder bielorruso, foi fotografado com uns confortáveis Loro Piana.

O Presidente pode ter feito escola mas, justiça seja feita, outros protagonistas da ficção não terão feito menos — é que até Kendall Roy calça impecavelmente nos derradeiros episódios da saga “Succession”. Em fevereiro, o The Telegraph explicava por que motivo os ricos e poderosos se acotovelavam para comprar o seu desejado par no valor de quase 700 euros.

Clássico e formal ou siberian chic? “O essencial é que pareça respeitável”

Em agosto de 2017, o The Moscow Times revia o estilo do Presidente que garante não perder muito tempo a pensar no que vai vestir, confiando no melhor da alfaiataria e apostando em soluções casuais sempre que o contexto o permite. “Visto o que encontro no armário“, dizia Putin, que na fotogaleria associada tanto surgia de manga curta ao lado de Berlusconi, de pullover cinzento com decote em V sobre camisa azul clara, num camuflado a fazer trekking, num soft jacket e polo ao telefone, ou num irrepreensível fato cinzento.

Num artigo de 2015 originalmente publicado em russo, confirma-se a preferência pelas grandes marcas italianas. Gravatas Valentino? Check. Sapatos Salvatore Ferragamo? Check. Exclusivos fatos Kiton ou Brioni? Check. Faz tudo parte da lista de favoritos de Putin, que oscila entre a marca napolitana fundada por Ciro Paone em 1968, e a casa lançada por Nazareno Fonticoli e Gaetano Savini em Roma, em 1945 — que em 1952 organizava o primeiro desfile masculino na história moderna da Moda (e cujo nome foi beber às ilhas Brioni, atual Croácia, outrora destino de férias do jet set europeu e refúgio de eleição do presidente Tito).

Em qualquer dos casos, facilmente um conjunto de calças/casaco chega aos 10 mil euros. Conjunto cuja repetição no uso pode ter uma leitura bem mais profunda do que um simples lapso de guarda-roupa, especulava ainda em fevereiro o Daily Mail, debruçando-se sobre o vídeo em que o Presidente anunciava o arranque da ofensiva sobre a Ucrânia. Vale a pena recordar entretanto que com o desenrolar dos acontecimentos, a debandada do luxo tornou-se uma realidade incontornável.

O impacto do estilo do Presidente é de tal ordem no seu país que o orgulho patriota deu um passo extra em outubro de 2019, quando na trendy rua Bolshaya Dmitrovka, no espaço antigamente ocupado por uma Christian Louboutin, abriu portas uma Putin Team, uma loja, narrava a Forbes, que vendia peças de roupa desenhadas pelo retalhista russo da internet Aizel e cuja cara do Presidente aparecia em várias sweatshirt’s. Sugestões bem menos provocadoras que a galeria compilada até 2014 pela página Putin Gay Dress, que criou mais de 5000 looks para “vestir” o presidente de forma inesperada, sempre a favor da causa LGTB, um terreno minado para o líder.

Há quatro anos, num dia em que regressou à sua terra natal, Abastasiia Fedorova cruzou-se na rua com um homem que usava uma camiseta estampada com uma foto de um Vladimir Putin em topless, com umas calças cargo caqui e óculos estilo Matrix, montando um urso. Para a High Snobiety, escreveria um artigo e deixaria no ar uma perplexidade: “Porque é que a Rússia está obcecada com o merchandising do Putin?”. A realidade é que estava. E se dúvidas restassem de que a roupa assume no contexto atual um papel que vai muito além da frivolidade, na Rússia os influencers pró-Putin envergam camisolas com a letra Z, numa manifestação de apoio ao regime vigente.

Fatos, gravatas e roupa de treino de milhares: no armário do macho alfa

Muitos ainda se recordarão dos dias em que Putin exibiu um look apropriado para a pesca na Sibéria, ou um trono a descoberto com acesso direto a qualquer roupeiro de um legítimo macho alfa. De resto, as suas férias de 2015 proporcionaram uma generosa galeria de momentos e looks compilados pelo The Guardian, entre mergulhos, banhos de sol e aventuras a bordo de um kayake. Não menos épico terá sido o seu passeio numa Harley Davidson de três rodas. Aliás, tanto volta aos blusões de cabedal que a inglesa Matchless London chegou mesmo a criar um bomber inspirado no Presidente russo, para marcar o seu 65.º aniversário, escrevia a Forbes em 2017. E que dizer daquele matching com o ministro da Defesa Sergey Shoigu, quando se mostraram com um vistoso casaco de peles saído de um atelier de São Petersburgo?

Para a história de 2015 passa também uma bizarra sessão de fotos e vídeos divugados pelo Kremlin em que o Presidente surge a exercitar-se num ginásio na propriedade Bocharov Ruchei, em Sochi. Uma sessão seguida de um momento barbecue, com a dupla de volta de um churrasco matinal. Se pretendia dar um sinal de vitalidade, exibindo a massa muscular ao lado do primeiro-ministro Dmitry Medvedev, o que mais captou a atenção foi o fato de treino de mais de três mil euros. De novo, uns práticos joggers Portland Loro Piana com um toque de seda e caxemira, lembrando a Bussiness Insider que o líder também possui o respetivo casaco. Contas feitas, a fatura ultrapassava os três mil euros, sem contar com a t’shirt ou o calçado.

Números à parte, a Quartz notava então como os produtos ocidentais, e em particular o luxo italiano, se mantinham entre os prediletos de Putin, que banira no país items tão diversos como laticínios, preservativos ou dispositivos médicos, em resposta às sanções impostas na sequência da anexação da Crimeia, em 2014.

Para a BBC, nesse mesmo ano, Katya Foreman lia as mensagens escondidas no seu armário, provando como à semelhança de outros timoneiros da política internacional, Putin encontrou no power dressing um importante aliado. Um visual nem sempre tão cuidadoso como atualmente. Para um regresso aos anos 90, e ao apogeu da cor numa era pós-soviética, vale a pena recordar os tracksuits que vestiram toda a família. A inspiração atlética haveria de se manter em cena mesmo quando Vladimir começou a ascender, sobrepondo por vezes esta peça casual a um fato.

A milionária coleção de relógios, e os óculos, de um presidente “Action Man”

Mais um aniversário, mais uma foto oficial. Em 2019, a especialista de moda do The New York Times, Vanessa Friedman, dedicava algumas notas ao registo “soldier chic” de Vladimir Putin, cujo atenção aos acessórios lhe vale em alguns domínios o rótulo de ícone de estilo. Em 2013, por exemplo, não passava despercebida a escolha dos óculos escuros Cartier Neil T8200716, um formato aviador com lentes castanhas polarizadas, e alternativa aos clássicos Ray-Ban. Mais extravagante e vanguardista foi o modelo testado durante a sua visita em 2012 ao Parque Tecnológico de Novosibirsk, ou à Universidade Gorny em São Petersburgo, em janeiro de 2015. Surpreendido foi o CEO da Randolph Engineering quando em junho de 2021 o Presidente Joe Biden ofereceu uns óculos aviador fabricados no Massachusetts, nesse encontro histórico na Suíça com o Vladmir Putin.