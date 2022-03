"Publiquem o calendário de invasões que eu preciso de planear as minhas férias." Maria Zakharova, o rosto polémico da diplomacia russa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O batom rubro, as selfies glamorosas, as pacatas brincadeiras com os cães ou os longos elogios ao ministro Sergeĭ Lavrov. Com mais de 200 mil seguidores, Maria Zakharova é a prova de que um feed de Instagram pode ter tanto de beligerante como de inofensivo, num estranho casamento entre fotos de ramos de flores, cestos com morangos e descontraídas tardes de tiro ao alvo — “para algo completamente diferente”, legendava a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da federação russa, devidamente munida da sua arma, numa publicação de agosto de 2020.

Quando a torneira das redes sociais começou a fechar na Rússia, os perfis-celebridade foram ensaiando o seu êxodo para outras paragens online. Não por acaso, a sua comunidade de fãs entupia a caixa de comentários com dúvida e expectativa: “Maria, você tem VKontakte?”, “Não quer ir para o vk? Ali as pessoas podem continuar a ter a sua página”. À semelhança de outras estrelas da nação, que se viram forçadas a mudar de pouso para manter uma voz, e imagem, ativas, Zakharova despediu-se esta semana com um publicação informativa, redirecionando os seguidores. Seja qual for a plataforma, o ânimo parece não esmorecer, mesmo que cada vez mais entalado entre a fúria de quem condena o conflito através de comentários de ataque: “Estamos sempre com você, onde quer que esteja”, “Continue a promover ainda mais a Rússia na sociedade internacional!!!”, “Obrigado, Maria, pelo seu trabalho!!!!

“Uma mistura de aço e entretenimento converteu estas mulheres em celebridades. Que importa se estão a fazer o trabalho do diabo’?”, descreve Ed Cumming no artigo recente publicado no The Telegraph, em que passa revista ao “exército de batom vermelho” de Vladimir Putin, uma tropa de elite no feminino que tem como missão “espalhar a narrativa” do Presidente russo. Ao lado de Maria, por exemplo, e também incluída na lista de sanções por ter promovido o destacamento de forças russas para a Ucrânia, está Margarita Simonyan, editora-chefe da emissora RT (ex-Russia Today), que esbanjou sarcasmo quando lhe perguntaram como se sentia na sequência da medida tomada pela UE. “A Maria Zakharova e eu puxámos dos nossos lencinhos”, para “podermos verter uma lagriminhas“.

Sob uma selfie com um vestido florido, já devidamente instalada no seu mais atual palco digital, o Telegram, Zakharova, a mulher que mudou as feições de diplomacia russa, e um dos rostos salientes em tempo de guerra, anunciava: “Hoje em direto no Rússia-1 discutiremos com Vladimir Solovyov se há vida após o Instagram e o YouTube. E o que é pior: fotos de patos ou armas biológicas”.

A avaliar pelas intervenções, seguidas ainda via Facebook (onde reúne quase meio milhão de seguidores) ou Youtube, há espaço para ambos. No primeiro, não são raras as partilhas que reclamam a verificação dos factos devido ao seu teor. Se num momento surge a esforçar-se no ginásio, no outro vemo-la a apontar o dedo à “xenofobia na internet” e ao “nacionalismo por muitos anos alimentado no território da Ucrânia e encorajado pelo ocidente”. Em qualquer dos casos, sempre distante dos aborrecidos homens de fato cinzento que em tempos chefiaram a informação veiculada, fosse na era soviética ou mesmo após o seu colapso. “Foram-se as estatísticas secas, substituídas em vez disso por linguagem bombástica e pelas piadas. Ela é um dos poucos porta-vozes na Rússia conhecidos pelo nome. Os seus briefings tornaram-na uma estrela online, conquistando milhões de visualizações”, descreve o Buzzfeed, que em 2018 dedicava um longo trabalho ao trajeto de “Masha”, que liderou a entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros numa era moderna marcada pelo trunfo das redes sociais, cuja importância desconheciam até 2008, ano da chegada à Presidência de Dmitry Medvedev e período em que a carreira de Maria descola de vez.

“É uma menina!” O berço, a vida na China e a escala em Nova Iorque

Os médicos juraram que o sexo seria outro, mas a 24 de dezembro de 1975 o destino trocou as voltas ao casal Zakharov. “Os meus pais esperavam um rapaz, os médicos assim o garantiram. Quando acabaram por ter uma rapariga, penso que o meu pai não me levou muito a sério. Ele amou-me, educou-me, mas as suas expectativas eram baixas. Penso que nunca consciencializei muito isso, mas deve ter deixado uma marca”, admitiu Maria no artigo citado, revelando ainda que foi sem surpresa que percebeu que as mulheres eram muitas vezes desconsideradas no meio profissional russo.

Apesar dessa eventual frustração inicial, à data do seu nascimento, a verdade é que Zakharova é bastante próxima da família e não deixou de seguir um caminho muito parecido com o paterno, no âmbito da diplomacia. A mãe, Irina Vladislavovna, é uma historiadora de Arte ao serviço do moscovita Museu Pushkin, enquanto Vladimir Yuryevich, um “absoluto homem do sistema”, como é descrito, trabalhou na Embaixada da URSS/Rússia em Pequim, ascendeu ao posto de Secretário-Geral Adjunto da Organização de Cooperação de Xangai, e lecionou na Escola de Estudos Orientais da Escola Superior de Economia.