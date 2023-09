A segunda votação da investidura do líder do Partido Popular (PP) não trouxe a mudança por que Alberto Núñez Feijóo ainda poderia esperar. Em Madrid, no Congresso dos Deputados, os 350 parlamentares discutiram, votaram e, ao final da manhã, o líder popular voltou a falhar a maioria que lhe permitisse ser o próximo presidente do governo espanhol. Ao mesmo tempo, a mais de 600 quilómetros, o parlamento catalão passava uma resolução em que exige a autodeterminação da Catalunha e uma amnistia para todos os implicados na realização do referendo de 2017. Estas serão as duas principais exigências das forças independentistas para permitir que, gorados os planos de Feijóo, Pedro Sánchez seja reeleito presidente do executivo de Espanha.

Os socialistas (e o parceiro Sumar) têm tentado colocar água na fervura, avisando os partidos independentistas catalães de que estes devem agir com “responsabilidade” e que é importante respeitar o que está inscrito na Constituição espanhola, que não permite a realização de qualquer referendo para a autodeterminação de uma comunidade autónoma. Mas os apelos parecem ter caído em saco roto. Os grupos parlamentares do Junts Per Catalunya e da Esquerda Republicana Catalã (ERC) pediram, esta sexta-feira, no Congresso dos Deputados, a independência da Catalunha. “Não nos obriguem a estar neste país, estamos fartos”, chegou a dizer a porta-voz da ERC, Teresa Jordà.

Como funciona agora o calendário?

