Lançou as suas memórias em livro há cerca de um mês, ainda antes das últimas semanas turbulentas da política nacional terem arrancado, lançando o partido que liderou numa disputa interna. Nesta entrevista ao Observador, Eduardo Ferro Rodrigues disse que não tomará parte na atual luta no PS, embora deixe um conselho “a quem a queria ressuscitar” a geringonça: “Faça um balanço da parte positiva e da negativa.”

Na conversa transmitida em direto na rádio Observador, Ferro mostra-se desconfortável com a precipitação tanto do primeiro-ministro como do Presidente da República nas últimas semanas e defende que António Costa devia até ter continuado, exigindo antes um esclarecimento por parte dos mais altos órgãos da Justiça sobre o caso que o envolve. O antigo líder socialista vê “coincidências perturbadoras” entre os atuais casos e o processo Casa Pia, responsabiliza a Justiça por ter deitado abaixo o Governo e ainda culpa a maioria socialista de nada ter feito para reformar o sistema judicial nos anos em que teve condições, ou seja, maioria absoluta.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.