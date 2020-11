Augusto Macedo tem direito, desde 1998, a uma rua sem saída com o seu nome em Telheiras, identificada por uma placa onde se lê: “Taxista – 1904-1997”. Pelo nome, poucos saberão quem foi, mas ao volante do seu carro, um Oldsmobile Cabriolet de 1928, todos o reconheciam na cidade.

O taxista, que chegou a ser o mais antigo do mundo no ativo, morreu aos 94 anos a 14 de janeiro de 1997, precisamente no dia em que o filme onde era o protagonista, “Taxi Lisboa”, se estreava em três salas de cinema da capital. Curiosamente, também era este o ano em que a sua carta de condução caducava.

A morte foi notícia na Associated Press (AP) – “O taxista mais antigo de Lisboa morreu no dia da estreia do próprio filme” – com uma pequena sinopse do documentário suis generis realizado pelo alemão Wolf Gaudlitz. “O filme baseia-se nas lembranças de Macedo dos seus 68 anos como taxista, com cenas da Lisboa antiga e uma estranha variedade de passageiros a viajar no seu Oldsmobile de 1928.”

“Taxi Lisboa” não escapou às atenções do jornal “New York Times” e em 1997 o crítico Lawrence van Gelder destacava a “longevidade” de Augusto Macedo como “o seu principal atributo”. “É muito mais interessante como conceito do que como personagem”, escrevia. “Especialmente uma [personagem] que mostra tanta saudade dos tempos do ditador António de Oliveira Salazar.”