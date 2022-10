Garrafas de água, pneus, brinquedos, embalagens de detergente, roupa, preservativos, caixas de fruta, garrafões de gasóleo, entre milhares de outras coisas. É preciso pisar todo este lixo para chegarmos à casa, flutuante durante grande parte do ano, de Claudete Sousa e do seu marido. Vivem numa construção de madeira nas margens do rio Educandos, afluente do rio Negro, a menos de dois quilómetros do rio Amazonas e com vista, lá ao fundo, para a Amazónia, a maior floresta tropical do mundo.

Seria um cenário perfeito, mas, à volta, quase tudo o que veem (e cheiram) é lixo — plástico, sobretudo. Já lá estava, claro, mas o recuo das águas do rio, típica nesta altura do ano, pôs ainda mais a descoberto o que, até há poucos meses, estava submerso ou a flutuar.

