Francisco César defende que o PS deve ter em conta os reparos do Presidente da República ao pacote de habitação, mas rejeita que o arrendamento coercivo seja uma medida de esquerda. O vice-presidente da bancada do PS recusa também que o PS tenha inspirações marxistas na abordagem que está a fazer a uma reforma da habitação. Utiliza ainda o facto de o Executivo ter lançado esta discussão, para defender que não há desgaste: “Quando um Governo toma iniciativa não está cansado”.

Em entrevista ao Observador, à margem das jornadas parlamentares do PS, que se realizaram ao longo destes dois dias em Tomar, Francisco César defendeu que o Governo deve ir até 2026 e com António Costa ao leme — já que, mesmo que haja legitimidade legal para substituir a chefia do Governo, não há legitimidade política para seguir com outro primeiro-ministro, reconheceu. Sobra uma eventual ida do primeiro-ministro para a Europa, Francisco César cortou de forma crua: “Os mandatos são para cumprir”.

Quanto à situação nos Açores, Francisco César acredita que Marcelo Rebelo de Sousa vai dissolver a assembleia regional caso o próximo orçamento não seja aprovado e diz que o PS “não tem medo” de perder para José Manuel Bolieiro. O vice-presidente da bancada do PS concorda ainda com o facto de José Sócrates não ter sido convidado para os 50 anos do PS, já que “seria um embaraço para o próprio”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.