Francisco Lucas Pires: a AD, a "nova direita" e os desacordos com Sá Carneiro

Foi um dos nomes fundamentais da política portuguesa no pós-25 de Abril. Advogado e professor universitário, Francisco Lucas Pires foi presidente do CDS (onde chegou no ano da fundação) entre 1983 e 1986, mas acabaria por deixar o partido em 1991 (entre 1997 e 1998 seria militante do PSD). Foi deputado do Parlamento Europeu e ministro da Cultura e Coordenação Científica (cargo que ocupou no governo liderado por Francisco Pinto Balsemão).

“O Príncipe da Democracia” é a biografia escrita por Nuno Gonçalo Poças, que investigou “os fracassos e as vitórias” de um homem que acreditava que “a direita deve pensar cada vez mais em termos de futuro e menos em termos de passado” e que definiu as suas decisões políticas seguindo esse lema. Lucas Pires morreu em 1998, com 53 anos, vítima de doença cardiovascular. Faria 80 anos neste 2024 em que se comemora o 50.º aniversário do 25 de Abril.

O autor desta biografia é colunista e autor de ensaios no Observador. Advogado, Nuno Gonçalo Poças escreveu os livros “Presos por um Fio – Portugal e as FP-25 de Abril” (Casa das Letras, 2021) e “O Fenómeno Marcelino da Mata – O Herói, o Vilão e a História” (Casa das Letras, 2022).

▲ A capa de "O Príncipe da Democracia — Uma Biografia de Francisco Lucas Pires", de Nuno Gonçalo Poças (D. Quixote)

Com a demissão de Mota Pinto, Ramalho Eanes tomou a iniciativa política e, partindo do pressuposto de que a solução lhe era favorável à reeleição presidencial, convocou eleições intercalares para o ano de 1979, antes das regulares, de 1980. Satisfez, assim, o centro-direita, permitindo-lhe ir a eleições e, eventualmente, ganhá-las, mas também fez por agradar à esquerda, indigitando novo Governo de iniciativa presidencial, uma espécie de executivo de gestão até às eleições, escolhendo para o cargo de primeiro-ministro Maria de Lourdes Pintasilgo, uma católica de esquerda ou, como a descreveu Freitas do Amaral, «uma revolucionária – romântica, evangélica, messiânica – que aparentemente não fazia distinção entre socialistas, comunistas e maoístas».

Lucas Pires, num comício na cidade da Maia, descreveria mesmo a política seguida pelo Governo de Pintasilgo como uma espécie de «neogonçalvismo rococó de saias e espartilho» e a chefe do Governo como uma mulher com «valores de terceiro mundo», quando se conheciam exemplos contemporâneos de mulheres no exercício do mesmo cargo, como Margaret Thatcher ou Simone Veil, com «valores europeus».

A nova «Aliança Democrática para uma Nova Maioria», já formalmente constituída e composta pelo PSD, CDS, PPM e Reformadores, estes apenas por acordo exclusivo com o PSD, começava a preparar-se para as eleições, agendadas para 2 de Dezembro. Dentro do seu espírito federador, tendo por objectivo a conquista da primeira maioria absoluta da democracia portuguesa, tornara-se de extrema relevância que a nova força política fosse tida como suficientemente ampla. A inclusão dos Reformadores na AD aproximava-a do centro-esquerda de pendor mais liberal, e no CDS tornava-se fundamental reduzir os sectores mais direitistas nela não representados à completa insignificância política. Nesse sentido, logo a 26 de Julho, Lucas Pires afirmou ao jornal A Rua, ligado às direitas sem assento parlamentar, que «a direita deve pensar cada vez mais em termos de futuro e menos em termos de passado. A direita tem de reconhecer que o CDS lhe deu campo e até a exprimiu, assim como o CDS tem de reconhecer que sem essa direita as suas possibilidades de acção estariam muito reduzidas». No mês seguinte, prosseguiu esse esforço, clarificando: «A batalha da direita não se pode travar ao mesmo tempo que a batalha do centro-direita, sob pena de as duas se derrotarem reciprocamente perante a esquerda, uma à outra.» E iniciava uma campanha que se revelaria eficaz pela lógica do voto útil na AD, afirmando que «não há interesse em que as pessoas que gostariam de votar à direita dispersem o seu voto por mais organizações».