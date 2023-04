Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia

São cerca de 100 documentos, muitos com o carimbo “top secret”, e deveriam ter continuado na gaveta do Pentágono. Mas uma fuga de informação, que está ainda sob investigação, revelou vários detalhes sobre a guerra na Ucrânia e sobre o que poderá acontecer no terreno nos próximos tempos. Os documentos, que terão sido produzidos entre fevereiro e início de março, começaram a ser divulgados no mês passado através da plataforma Discord, mas foram noticiados na semana passada pelo The New York Times, que revelou os “planos secretos dos Estados Unidos e da NATO” para ajudar o exército ucraniano.

