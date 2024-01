“Muita gente passa e não faz a mínima ideia do que está aqui dentro”, diz Jorge Gramaxo, num passeio pela Quinta da Boa-Vista, que está nas mãos da sua família desde o século XVII e mantém a face rural, embora se encontre no coração de uma cidade: a Maia. O portão principal, no número 601 da rua Conselheiro Costa Aroso, é imponente e ostenta, gravado na pedra, o brasão familiar. Há também muros a toda a volta, o que pode desencorajar potenciais avanços, mesmo estando o parque de lazer, com a sua mancha verde e mesas de piquenique, aberto ao público há anos. Apesar de ser “grátis o acesso à natureza, à calmaria”, Jorge reconhece que o lugar ainda é pouco conhecido. Daí haver faixas a reforçar o convite para entrar naquele espaço da Fundação Gramaxo, que tem novo projeto artístico e intenção de chegar aos mais variados públicos, assume o agora diretor geral.

“O facto de ser um espaço murado, com uma entrada mais austera, mais senhorial, cria um distanciamento; queremos que ele seja quebrado, que mais pessoas desfrutem da natureza no meio da cidade”, explica Jorge Gramaxo. Depois de anos a trabalhar lá fora, regressou a casa, e hoje aqui está, apostado em dar visibilidade a um projeto familiar de abertura à comunidade assente na arte, na arquitetura e nas atividades de lazer ao ar livre. Afinal, a quinta teve um passado ligado à agricultura, do qual subsistem algumas construções originais. O mesmo responsável lembra que havia ali vacas e outros animais, cuja alimentação provinha dos próprios campos; cultivava-se milho, batatas, couves, frutas de todos os tipos; já eram fortes os laços com a comunidade maiata, algo que se pretende intensificar.

Visitar, cultivar e regar são palavras-chave nesta nova etapa da vida da Fundação, criada há uma década e presidida por Maria de Fátima Gramaxo, mãe de Jorge, proprietária da quinta e colecionadora. Parte do seu acervo está patente no museu visível logo à entrada, um edifício de tons claros e linhas retas, com desenho de Álvaro Siza Vieira, que também funciona como sede. Junto a ele, destaca-se um extenso tanque de rega, com uma peça da autoria do mesmo arquiteto, o primeiro português a receber um prémio Pulitzer. Ora, o museu, concluído em 2021, ressurge, por estes dias, com outro fôlego. Lá continua parte da coleção Gramaxo, com curadoria do próprio Siza, englobando obras de pintura, joalharia, objetos em prata e mobiliário, tudo carregado de história.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.