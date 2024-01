O mercado de transferências pré-eleitoral não tem só uma direção. Numa altura em que o Chega tem dito publicamente que está a recrutar independentes e ex-elementos do PSD para as listas, Nuno Afonso, antigo vice-presidente e fundador do Chega, que saiu do partido em rutura com André Ventura, manifesta vontade de vir a apoiar a coligação liderada por Luís Montenegro, assim a Aliança Democrática demonstre vontade de ser mais “abrangente e aberta a toda a direita democrática”.

Em declarações ao Observador, o antigo militante número dois do Chega defende que o PSD deveria tomar a iniciativa de liderar a discussão em temas que deixou de priorizar. Se o fizer, assegura Nuno Afonso, servirá de travão “ao crescimento do discurso mais radical” que tem sido protagonizado, acusa, por André Ventura. Nuno Afonso admite, aliás, que está disposto a apoiar publicamente a Aliança Democrática e, eventualmente, integrar a futura lista de candidatos a deputados pelo círculo eleitoral de Lisboa.

O antigo vice-presidente do Chega, que chegou acusar André Ventura de entregar o partido a uma deriva “extremista“, de “violência” e sem coerência ideológica, argumenta que uma eventual abertura do PSD permitiria “trazer todos aqueles que ainda não veem neste PSD uma verdadeira alternativa, mas que simultaneamente também percebem que o Chega não tem a capacidade de negociar ou levar a discussão temas fraturantes e importantes para a sociedade”.

