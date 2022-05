Futuro da Europa. “Se nós, cidadãos, conseguimos chegar a um consenso, também vocês, políticos, têm a obrigação de fazê-lo”

Há precisamente um ano, Linda dava à luz a bebé do dia da Europa. No final da cerimónia, Roberta Metsola, presidente do PE, olharia enternecida para a pequena Nágis, tentando chamar-lhe a atenção com palavras carinhosas. Emmanuel Macron, presente na cerimónia enquanto representante da Presidência do Conselho da União Europeia, agarrar-lhe-ia a mão para brincar. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro português António Costa, convidado de honra deste encerramento da CoFoE, estaria a fazer selfies com alguns cidadãos portugueses.

O retrato de família do futuro da Europa estava emblematicamente anunciado nestes comportamentos: os cidadãos que trabalharam durante um ano têm vontade de que nasça uma nova Europa, menos protocolar, menos burocrática, mais humanizada e solidária, por isso, mais próxima de todos. Resta saber se será possível de concretizar.

49 propostas e cerca de 300 medidas. E agora?

A cerimónia, que teve como preâmbulo uma coreografia de corpos ora imóveis, ora em biodinâmica, feita nos corredores do hemiciclo — a Dança da Europa — foi apresentada por vários cidadãos europeus, anunciando discursos de líderes europeus e dos nove cidadãos que tomaram a palavra. Além das presidentes do PE e da Comissão Europeia (CE), bem como da presidência do Conselho da União Europeia, estiveram presentes Clément Beaune, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus de França, Dubravka Suica, vice-presidente da CE e Guy Verhofstadt, coordenador da delegação do PE.

Neste dia da Europa, celebrado entre guerra e o apelo à paz, foram entregues, simbolicamente, as 49 propostas e as trezentas medidas que 800 cidadãos decidiram durante um ano. Os eurodeputados admitiram que as propostas exigem alterações nos tratados e solicitaram à Comissão dos Assuntos Constitucionais que preparasse propostas de reforma dos tratados da UE.

As sugestões seguem depois para deliberação entre o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e Conselho da União Europeia e serão discutidas numa Convenção anunciada por Roberta Metsola para setembro, de acordo com o artigo 48.º do Tratado da União Europeia, onde se examinará como dar-lhes seguimento — e cada instituição na sua esfera de competência e em conformidade com os tratados. Além disso, o PE compromete-se a “uma fiscalização europeia para saber se realmente as propostas dos cidadãos vão ser levadas a sério”, garante o deputado Pedro Silva Pereira (PS), vice-presidente do PE (ver caixa).

Nove temas, 49 propostas: alguns exemplos

Mudanças climáticas e ambiente. Com propostas como "Produção de alimentos segura, sustentável, justa, responsável do ponto de vista climático e acessível, respeitando princípios de sustentabilidade, o ambiente, a salvaguarda da biodiversidade e dos ecossistemas, assegurando ao mesmo tempo segurança alimentar." Saúde. Com a reivindicação de "reforçar a resiliência e a qualidade dos nossos sistemas de saúde", "literacia em saúde" e promoção de "um estilo de vida mais saudável". Economia mais forte, justiça social e emprego. Os cidadãos pedem, por exemplo, "crescimento sustentável e inovação", nomeadamente através da promoção de consumo e produções locais num modelo de economia circular; "mercados laborais mais inclusivos", com " condições de trabalho mais justas e promovção da igualdade de género e do emprego, incluindo o dos jovens e dos grupos vulneráveis". Sobre a questão da justiça social, reivindicam políticas sociais mais fortes", nomeadamente através de um salário mínino europeu ou habitação decente, entre outros. "Precisamos de assegurar a plena implementação do pilar europeu dos direitos sociais." União Europeia no mundo. Mais autonomia do poder europeu para "reduzir a dependência da UE em relação a atores estrangeiros em setores economicamente estratégicos". Valores e direitos, Estado de Direito e Segurança. Reforço da proteção de dados, cibersegurança e combate à desinformação, como por exemplo, introduzindo "uma legislação que trate das ameaças à independência dos meios de comunicação social através de padrões comunitários. Transformação digital. Acesso à internet, "literacia e competências digitais que empoderam as pessoas". Democracia europeia. "Aumentar a participação dos cidadãos e o envolvimento dos jovens na democracia na Europa" e "melhorar o processo decisório da UE a fim de assegurar a capacidade de acção da UE". Migração. Reforçar o papel da UE na imigração legal e ilegal, garantindo os direitos humanos e responsabilidade partilhada entre os Estados-membros. Educação, Cultura, Juventude e Desporto. Educação mais inclusiva e de qualidade e aprendizagem ao longo da vida, incluindo para quem esteja em zonas rurais e remotas; atender mais às necessidades dos jovens e foco em mais intercâmbios culturais e na importância do desporto (maior igualdade de género, promoção dos benefícios para a saúde e maior visibilidade para os desportos locais).

“As recomendações dos cidadãos e as conclusões da Conferência oferecem-nos um roteiro para evitar que a União Europeia se torne irrelevante ou até desapareça”, disse o eurodeputado Guy Verhofstadt, membro do PE e ex-primeiro ministro belga.

Para o copresidente da delegação da CoFoE — da qual fizerem parte os deputados portugueses Paulo Rangel (PSD), Sandra Pereira (PCP) e Pedro Silva Pereira (PS) —, as propostas permitem abrir novas perspetivas e garantir uma Europa nova, eficaz e mais democrática. “Uma Europa soberana e capaz de agir, como claramente os cidadãos esperam. Na verdade, não há tempo a perder. Temos de honrar os resultados da Conferência e aplicar as suas conclusões o mais rapidamente possível.”