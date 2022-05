Guerra, Paz e António Costa como braço direito do Dia da Europa

No discurso durante a cerimónia, a presidente do Parlamento Europeu aproveitou ainda para chamar a atenção do papel da energia na contenção bélica. E apontou o dedo para o facto de “ainda dependermos demasiado dos autocratas (…), por isso temos de nos apoiar uns aos outros à medida que nos desembaraçamos do Kremlin e investimos em fontes de energia alternativas. Onde compreendemos que a energia renovável tem tanto a ver com a segurança como com o ambiente. Mas só o podemos fazer em conjunto”.

Isto numa altura em que hoje, também, foi entregue a Portugal a primeira tranche das verbas relativas ao Plano de Recuperação e Resiliência (tinha sido enviado no ano passado um pré-financiamento), “fruto de termos cumprido todas as metas e todos os marcos a que nos tínhamos proposto”, um total de 38, nesta primeira fase, disse Costa aos jornalistas, garantindo que as metas são para continuar a cumprir para que o resto do dinheiro possa chegar. Além disso, reforçou, também hoje “a Comissão Europeia deu luz verde à proposta portuguesa e espanhola, de forma a evitar a contaminação do preço da eletricidade pela subida do preço do gás. E isso é uma medida de grande alcance”.

O próximo passo será, então, aprovar com Espanha a legislação. Para isso terá lugar um Conselho de Ministros extraordinário para colocar a medida em marcha, “de forma a que entre simultaneamente em vigor em toda a Península Ibérica”. Já sobre a redução do IVA para combustíveis, Costa acautelou que a Comissão Europeia “é contra”, razão pela qual Portugal adotou uma medida alternativa: “reduzimos o imposto sobre os produtos petrolíferos na exata medida que corresponderia à redução do IVA de 23% para 13%”.

O Observador viajou para Estrasburgo a convite do Parlamento Europeu.