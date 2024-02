O Estado português tem sido sucessivamente condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) pela falta de condições nas prisões — onde os reclusos relatam que partilham celas com ratos e baratas. À boleia dessas multas, o Governo tem anunciado vários planos ao longo dos últimos anos, mas tem também mudado de ideias sobre o que fazer em relação às cadeias: se constrói, se encerra, se amplia, ou se requalifica. Agora, ao contrário daquilo que foi anunciado em 2017, afinal já não vão ser construídas as novas prisões do Montijo – que tinha, aliás, já um projeto inovador para uma cadeia sem grades –, do Minho, de Aveiro e do Algarve. Desse plano, mantém-se apenas um dos cinco projetos de construção de raiz de estabelecimentos prisionais, o dos Açores.

Muitas das queixas que chegam ao tribunal europeu estão relacionadas com o Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), cujo encerramento foi anunciado há sete anos. Mas esta prisão continua a funcionar, sendo que os primeiros presos que ali estão a cumprir pena está previsto que comecem a ser transferidos para outras prisões – Tires, Sintra, Alcoentre e Linhó – ainda no primeiro semestre deste ano, adianta o Ministério da Justiça ao Observador.

O encerramento da prisão de Lisboa e a cadeia sem grades que ficou pelo caminho

