Entre assessores políticos, assessores de imprensa, consultores ou fotógrafos, há dezenas de funcionários dos grupos parlamentares de vários partidos na situação que motivou as buscas a casa de Rui Rio. Apesar de defenderem que a prática é legal, a maioria dos partidos recusa-se a indicar quem e quantos são os funcionários nestas circunstâncias. Só no PS e no PSD o Observador detetou nove casos aos quais se somam os 20 funcionários parlamentares que o PCP admite que também fazem trabalho no partido. E ainda mais três do Chega. Segundo especialistas ouvidos pelo Observador, o Ministério Público tem de alargar a investigação a estes casos a partir do momento em que são públicos.

O ex-líder do PSD, Rui Rio, já tinha dito que esta era uma “prática transversal” e que tinha continuado para lá do período da investigação do Ministério Público, que termina em 2021. A atual composição dos gabinetes dos grupos parlamentares confirma o que o antigo líder da oposição tinha dito em entrevista à SIC.

O consultor, a assessora e o ex-autarca que trabalham fora da AR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.