A subida nos preços da habitação tem superado os aumentos salariais, dificultando o acesso à habitação, quer na compra, quer no arrendamento. A situação piorou a partir de 2017, o que se deve a fatores do lado da oferta mas também da procura. Em Lisboa e Porto há sinais de exuberância nos preços. Estas são algumas das conclusões da análise “A crise da habitação nas grandes cidades”, que atualiza o estudo sobre o mercado imobiliário português realizado para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, avançando-se um conjunto de objetivos e soluções (policy paper) para este setor. O documento é da autoria de Rita Fraque Lourenço, Paulo Rodrigues e Hugo de Almeida Vilares.

Mesmo com a pandemia de Covid-19 os preços das casas continuaram a subir em Portugal, o que se acredita poder estar relacionado com a proteção aos rendimentos pelas ajudas públicas e com a poupança que foi conseguida nesse período, já que foi possível, assim, continuar a aumentar os empréstimos para habitação, “estimulando um segmento de mercado, nomeadamente na aquisição, que acabou por ter algum impacto, mas não o medimos, no preço das habitações”. Com o crescimento de novos empréstimos, há mais procura, o que deverá conduzir à subida de preços, sustenta Hugo de Almeida Vilares, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Só em 2022 o recurso ao crédito travou um pouco devido à inflação e à subida de juros.

O aumento das casas sentiu-se em particular a partir de 2017 (antes tinha havido descida de preços, mas em 2014 acabou por se abrir o parque habitacional ao turismo). E, de acordo com o estudo, a que o Observador teve acesso, “os preços da habitação estão acima do que seria explicado pelos fatores macroeconómicos”. E isso sugere, segundo os autores do estudo, que “uma possível sobrevalorização do preço das casas”. Neste momento, diz Hugo de Almeida Vilares ao Observador, Lisboa e Porto “registam comportamentos exuberantes e têm vindo a registar comportamentos exuberantes, que se mantêm, desde 2017”. Uma exuberância que não se replica em todo o país. O professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto acrescenta que no final de 2022 na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, “já se nota alguma atenuação do processo de exuberância. Em Lisboa [cidade] não”, havendo a inflação que acaba por “esbater um pouco o fenómeno de exuberância de preços reais”, mas ainda não foi suficiente para que o acesso à habitação melhorasse.

