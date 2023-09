Terrace

Praça Príncipe Perfeito, 1, Lisboa. Tel.: Segunda-feira a domingo, das 7h à 00h.

No exterior cresce o jardim vertical que, no futuro, cobrirá de verde as paredes que cercam a esplanada do novo Martinhal Lisbon Oriente. Quanto ao interior da mais recente unidade do grupo fundado por Chitra e Roman Stern, foi projetado pelo arquiteto Eduardo Capinha Lopes — elegante, de pé direito alto e verdejante, é com uma obra do artista Bordalo II (o Lighted Koala) que o o Terrace, o novo café, bar e restaurante do Parque das Nações recebe os clientes. O conceito gastronómico é plural e satisfaz as necessidades de diferentes momentos do dia, do pequeno-almoço ao jantar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.