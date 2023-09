Hansaplast: Dicas que salvam vidas

Existem por isso motivos para preocupação. O engasgamento é uma situação aflitiva por natureza, mas saber como agir vai ajudar:

Avise a pessoa que vai tentar desengasgá-la;

Coloque-se por detrás da vítima e incline-lhe levemente o tronco para a frente;

Aplicar até cinco pancadas secas com a base de uma mão, no meio das costas, entre omoplatas.

Se o engasgamento persistir avance para a Manobra de Heimlich:

Em geral, o socorrista permanece em pé atrás da pessoa, ou ajoelhado, no caso de ser uma criança. Nesta posição, deve passar os braços à volta do corpo da vítima, sendo que as duas mãos devem encontrar-se acima do umbigo;

Feche o punho de uma das mãos, com o polegar virado para o abdómen e agarre o punho fechado com a outra mão;

Empurre as mãos, com um aperto forte e rápido, para dentro e para cima;

Repita a manobra até cinco vezes até que o objeto se solte e seja expelido. Se a pessoa for significantemente obesa ou se estiver nos últimos meses de gravidez apoie as mãos mais acima, junto ao tórax.

Se a vítima ficar inconsciente, chame de imediato os serviços médicos de urgência. Abra a boca da pessoa para verificar se o objeto pode ser removido. Atenção que esta manobra não pode ser executada em bebés.

E se uma pessoa desmaiar? Que medidas devem ser tomadas?

A síncope, conhecida na linguagem comum por desmaio, é uma perda de consciência curta e transitória, que acontece devido à diminuição do fluxo de sangue no cérebro. Estimativas indicam que a cada ano desmaiam entre 3 a 6 pessoas por cada mil (Syncope: risk stratification and clinical decision making, 2014), sendo que o desmaio é mais frequente entre os idosos e mulheres jovens na segunda década de vida.

Se tiver a sensação de que vai desmaiar…

Deite-se ou sente-se com a cabeça entre os joelhos;

Aguarde que os sintomas passem;

Só neste momento é que deve levantar-se, mas faça-o com calma.

Se alguém desmaiar perto de si…

Deite a vítima de costas;

Levante-lhe as pernas uns 30 a 40 cm do chão e mantenha-as assim;

Alargue ou desaperte a roupa justa, em especial no pescoço e cintura;

Abane-a e chame-a;

Se a pessoa que desmaiou tiver hemorragia pela boca ou tiver vomitado, não a deite de costas, mas sobre um dos lados;

Quando voltar à consciência, peça que fique na mesma posição até estar totalmente recuperada, depois sente-a e estimule-a, perguntando por exemplo o que aconteceu para avaliar se o comportamento voltou ao normal;

Se não estiver enjoada, pode dar-lhe água ou um sumo de fruta açucarado, porque pode não ter comido há algum tempo.

Se a vítima não recuperar a consciência em 60 segundos, chame a emergência médica.

Quais as primeiras medidas a tomar em caso de choque elétrico?

O choque elétrico é a situação provocada pela passagem da corrente elétrica através do corpo. O contacto ou a exposição à eletricidade continua a ser uma das principais causas de morte e ferimentos no local de trabalho. Um estudo recente norte-americano indica que entre 2011 e 2021 verificaram-se 1.653 fatalidades elétricas aquando do desenvolvimento de atividades profissionais, de acordo com dados do Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA. Alguns dos riscos mais comuns relacionam-se com equipamentos e ferramentas elétricas danificadas, cabos elétricos desgastados, soltos ou expostos, tomadas sobrecarregadas ou a utilização de equipamentos elétricos próximos de água ou com as mãos molhadas.

Se tiver de socorrer alguém vítima de um choque elétrico tenha em atenção o seguinte:

Não toque na vítima antes de cortar ou desligar a fonte de energia e, para se prevenir quando o fizer, coloque-se sobre uma superfície isolante, por exemplo panos ou peças de vestuário secas, tapete de borracha ou qualquer outro meio equivalente (tábuas, barrotes ou caixas de madeira secas);

Para afastar a pessoa da fonte que provocou o choque deve utilizar estes mesmos materiais não condutores e secos. Nunca use objetos húmidos ou metálicos.

Caso qualquer situação o exija, chame de imediato o 112. Não se esqueça que nas emergências um socorro incorreto pode ser mais grave do que a espera.