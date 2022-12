Harald V da Noruega tem 85 anos de vida, 31 de reinado e embora o tempo no trono pareça curto quando comparado com outros monarcas europeus, o Rei escandinavo acumula títulos. É o monarca reinante mais velho na Europa, e tornou-se viral nas redes sociais com um discurso de inclusão. Foi o primeiro príncipe a nascer no país em séculos, é apenas o terceiro Rei de uma Noruega independente, e ameaçou o pai que abdicava do trono se não o deixassem casar com a sua amada Sonja. Alterou a lei da sucessão para que a neta seja rainha e acabou por se render a ter um telemóvel com 83 anos. Harald da Noruega não faz tenção de passar o trono ao filho em breve, mas a sua saúde do carismático Rei está frágil e dá sinais de preocupação.

A 24 de junho de 1955 o iate Britannia levou a jovem Rainha Isabel II e o duque de Edimburgo até Oslo para a primeira viagem oficial da nova soberana a um país estrangeiro. Foi recebida pelo Rei Haakon e pelos dois netos, os príncipes Harald e Astrid. Passados quase 70 anos, em 2022, o jovem príncipe substituiu a Rainha britânica como veterano dos tronos europeus.

Em 2021, num discurso durante o tradicional evento com membros do parlamento que o Palácio Real costuma organizar, o Rei Harald confessou que só no ano anterior, com 83 anos, teve o seu primeiro telemóvel. E a culpa foi da pandemia. O Rei fazia um balanço do último ano e dos isolamentos pelos quais todas as pessoas passaram. “Se há algo que realmente aprendemos desde março do ano passado é a importância da tecnologia moderna para poder estar em contacto”, disse o monarca. “Portanto foi uma grande alegria para a minha família quando tive telemóvel. Só demorei 40 anos”, disse o Rei, citado pela Vanity Fair.

Ascendeu ao trono a 17 de janeiro de 1991, quando o pai morreu e tornou-se o rei Harald V. Atualmente, o seu papel é maioritariamente representativo e cerimonial. Embora a Constituição diga que “o poder executivo está investido no Rei”, isso agora significa que é no governo, segundo se pode ler no site da Casa Real norueguesa. Cabe ao Rei a abertura formal do parlamento (que tem o nome Storting), que acontece no outono; preside ainda ao Conselho de Estado e é o comandante das forças armadas. Até 21 de maio de 2012, o soberano era o chefe da Igreja da Noruega, mas deixou de o ser depois de uma emenda constitucional.

