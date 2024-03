Inês Sousa Real falha objetivo, mas rejeita "derrota pessoal" e aponta a Marcelo: "Causador da instabilidade"

Já questionada sobre possíveis acordos com Luís Montenegro e o PSD, tal como aconteceu na Madeira, Inês Sousa Real repetiu que “para o PAN as causas não são negociáveis”, mas não fecha completamente a porta a essa possibilidade.

Vamos fazer uma análise dos resultados em sede própria. Os nossos valores estão acima de qualquer interesse político-partidário e por isso mesmo o PAN mantém aquilo que sempre disse em relação a uma aliança com a Aliança Democrática”, explicou.

A “mancha” dos antigos membros do PAN e Pipinho, o cão “embaixador”

No discurso, a deputada reeleita foi ainda questionada sobre as recentes desfiliações. Elza Cunha e Paulo Batista, eleitos pelo distrito de Faro nas últimas autárquicas, abandonaram o partido em plena campanha. Inês Sousa Real volta a falar em “oportunismo”. André Silva, antigo porta-voz, também não ficou de fora: “Lamento profundamente que essas pessoas tenham optado por manchar o própria legado que ajudaram a construir”.

A noite eleitoral do Pessoas-Animais-Natureza contou também com a presença de Pipinho, uma espécie de mascote do partido. O cão, de um dos membros do PAN e conhecido como “embaixador” do partido, tem sido presença assídua nas ações e não ficou de fora nesta noite eleitoral, que decorreu na Sala do Rei, na Estação Ferroviária do Rossio, em Lisboa.

O PAN participou pela primeira vez nas eleições legislativas em 2011, sendo que na altura não conseguiu eleger deputados. Entrou pela primeira vez no Parlamento em 2015. Pouco depois, em 2019, conseguiu o melhor resultado, com a eleição de um grupo parlamentar composto por quatro deputados. Em 2022, sofreu um revés e ficou limitado à porta-voz, Inês Sousa Real. O mesmo acontece agora, nas eleições legislativas antecipadas de 2024, com os dados apurados até ao final da noite deste domingo.