É um dos momentos “one more thing” mais relevantes do legado de Steve Jobs na Apple. Após dois anos e meio de trabalho, a 9 de janeiro de 2007 o fundador da Apple tirou do bolso um dispositivo retangular: o primeiro iPhone. Tal como o iPod, o leitor de música da marca, tinha agitado o mercado no início do milénio, com a promessa de “mil músicas no bolso”, também o iPhone transformou o negócio da empresa tecnológica. E os dos telemóveis.

A diferença é que enquanto a linha iPod foi descontinuada este ano, ao fim de 21 anos de vida (em parte aniquilada pelo próprio iPhone e pelos serviços de streaming de música), o iPhone continua de pedra e cal na estratégia da empresa.

De apenas um equipamento anual por lançamento na habitual apresentação de setembro, nos últimos anos a empresa tem apostado em lançar quatro equipamentos de uma só vez. Esta quarta-feira, 7 de setembro, a tecnológica de Cupertino tem na agenda o evento “Far Out”, onde os novos modelos de smartphone prometem assumir mais uma vez o papel principal, com a série iPhone 14.

iPhone, o telefone três-em-um que ganhou estatuto de produto de luxo

