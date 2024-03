João Salaviza e Renée Nader Messora filmaram "a terra e a resistência" do povo Krahô

Há dez anos que os cineastas João Salaviza e Renée Nader Messora filmam o povo indígena Krahô, que vive na aldeia Pedra Branca, no estado de Tocantins, a sudeste da Amazónia, no Brasil. O tempo partilhado entre os realizadores e a comunidade já tinha resultado em Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos (2019), que lhes valeu o Prémio Especial do Júri em Cannes. A relação prolonga-se em A Flor do Buriti, nova longa-metragem que chega esta quinta-feira aos cinemas portugueses, depois de vários prémios internacionais e mais uma distinção em Cannes, desta vez com o Prix d’Ensemble.

A Flor do Buriti começa com as dores de parto de uma mulher indígena na sua cabana, mas não se pode dizer que este filme seja um filho do anterior. Renée rejeita a ideia de continuidade, sequela, mais do mesmo. “É outra coisa. É um filme que amplifica o olhar”, diz antes. O retrato íntimo de um adolescente, em Chuva, deu lugar a um retrato maior: o de uma comunidade. “Nesse filme a gente deu um passo para trás, para tentar olhar um pouco mais de longe”, explica a cineasta brasileira. “É um filme que tenta dar conta de uma inteligência coletiva dessa comunidade.”

A obra é uma ficção inspirada num levantamento histórico deste povo indígena brasileiro, sublinhando a violência a que este tem estado submetido no último século, do histórico massacre de 1940 perpetrado por fazendeiros brancos até às políticas hostis lançadas nos anos em que Jair Bolsonaro foi Presidente do Brasil. Rodado ao longo de 15 meses, o filme é mais do que um documento sobre a história de um povo e a relação com a sua terra, é sobre o futuro de quem o exige.

“Eles não estão nem presos num passado e também não estão só vivendo no presente, eles também estão imaginando um futuro e lutando para chegar nesse futuro imaginado”, afirma Renée. “Quando a gente vê um movimento indígena organizado se encontrando em Brasília para reivindicar seus direitos constitucionais, a gente vê que isso é uma ideia de futuro.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[trailer de “A Flor do Buriti”:]

Tal como no filme anterior, pairam dúvidas sobre o que é ficção e realidade. Uma coisa é certa: a mobilização massiva que se concretiza já perto do fim da fita, numa das raras cenas não nas profundezas da Amazónia, mas na citadina Brasília, não é um produto da ficção, orquestrada pela dupla de realizadores. Enquanto os Krahô tentam seguir com seus ritos e tradições, representantes da aldeia planeiam uma viagem à capital do país, onde se encontrarão com outras lideranças indígenas para pedir ao governo federal que adote políticas de preservação para os seus povos. Na estreia mundial do filme, no Festival de Cinema de Cannes, no ano passado, a equipa do filme — realizadores e atores — protestou contra o marco temporal no tapete vermelho, com uma faixa que dizia: “O futuro das terras indígenas no Brasil está sob ameaça, não ao marco temporal”.

O marco temporal é uma tese não prevista na Constituição brasileira e que, na prática, trava demarcações do território. “Cria-se um novo critério: os indígenas que não estivessem em suas terras na data da promulgação da Constituição de 1988 não teriam direito de reivindicar a demarcação da área —o que ignoraria o histórico de expulsões e violência contra os diferentes povos”, resume o jornal Folha de S. Paulo.