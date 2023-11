Imprimiu o manuscrito uma dezena de vezes, colocou-o em envelopes, onde escreveu cada morada à mão, e enviou para várias editoras em Portugal. Lá dentro estava uma primeira versão de O Livro dos Homens Sem Luz, a estreia de João Tordo, publicada em 2004.

Quando a editora da Temas e Debates lhe disse apenas que deveriam falar, fez as malas e deixou Nova Iorque, onde vivia há mais de dois anos. Regressado a Lisboa, foi jornalista, guionista e, com o terceiro romance, As Três Vidas, venceu o Prémio José Saramago. Ao mesmo tempo que se tornou um êxito editorial, teve uma crise de identidade, condicionado pelas críticas. No entanto, logo a seguir chegaram sucessos como O Luto de Elias Gro, A Noite em que o Verão Acabou, Felicidade, e inúmeras outras distinções que se juntaram a ensaios, romances e thrillers.

O Nome Que a Cidade Esqueceu (editado agora pela Companhia das Letras) é o 20.º livro e assinala os 20 anos de carreira literária. Por coincidência, marca também o regresso a Nova Iorque, onde tudo realmente começou. A história desenrola-se em 1991, quando Natasha, refugiada da Guerra Fria, arranja emprego em casa de um homem que não sai do apartamento há anos. O único requisito: ler-lhe em voz alta a lista telefónica da cidade.

