“Nós temos de fazer aquilo que temos de fazer“. Christine Lagarde já trazia na algibeira o soundbyte que responde às críticas que lhe têm sido feitas por vários governantes europeus – críticas que sobem de tom a cada aumento das taxas de juro que o BCE anuncia. Esta quinta-feira trouxe, como se esperava, mais uma mega-subida, mas a presidente do BCE diz que parte da culpa para a inflação que se vive é dos próprios governos que criticam Lagarde: são eles, argumenta a francesa, que estão a dar apoios demasiado generalizados à população, em vez de ajudarem apenas os mais vulneráveis. E assim, com medidas “contraproducentes”, os Estados estão a forçar a mão do BCE e a obrigar o banco central a apertar ainda mais a política monetária.

“Eu já repeti várias vezes que [as medidas de apoio à população] devem ser temporárias, cirúrgicas e feitas à medida daqueles que mais precisam de ajuda, que são aqueles que têm tido uma erosão dos seus rendimentos [e uma perda do poder de compra] devido à inflação”, sublinhou Christine Lagarde esta quinta-feira, argumentando que ao subir as taxas de juro está, também, a combater a inflação e, por essa via, a proteger os mais vulneráveis.

O que está a acontecer em muitos países, defende a presidente do BCE, é que os governos estão a fazer mais do que apoiar os mais vulneráveis: estão a lançar medidas de apoio de “banda larga” que, em casos como Portugal, são pagas precisamente com os proveitos inesperados que vêm da inflação largamente superior à prevista. A presidente do BCE assinala – e diz que já o explicou diretamente a quem a critica – que essas são medidas que “alimentam a inflação, de uma forma geral”.

